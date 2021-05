Indiana Jones 5: prime foto dal set costruito in Inghilterra

Finalmente ci siamo: se n’è parlato per anni ed ora stanno per partire, in Inghilterra, le riprese del quinto capitolo dedicato alla saga di Indiana Jones.

George Lucas e Steven Spielberg con i film su Indiana Jones hanno creato uno dei miti indiscussi del cinema d’avventura / d’azione, complice ovviamente anche un Harrison Ford in forma smagliante nei panni del personaggio.

Per anni si è parlato della possibilià di vedere un quinto capitolo della saga dopo il tremendo Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, arrivando anche a pensare che potesse esserci al’orizzonte un reboot con un nuovo interprete per il personaggio. Ora però sappiamo per certo che Ford tornerà a prestare il volto a Indy, ma non con Spielberg alla regia, bensì con il talentuoso James Mangold.

Il cambio di regista potrebbe portare una necessaria ventata d’aria fresca per il franchise, ma per il momento ci limitiamo nel riportarvi quelle che sono le prime foto dal set costruito nel Regno Unito, in attesa che partano ufficialmente le riprese della pellicola.

Qui di seguito trovate le varie foto.

Prime foto dal set inglese di #IndianaJones5.#LNDF pic.twitter.com/5TQ5PDal4N — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) May 31, 2021

Indiana Jones 5 (titolo non ufficiale) uscirà il 29 luglio 2022, con James Mangold alla regia, su una sceneggiatura di Jonathan Kasdan e David Koepp, su soggetto di George Lucas, e con Simon Emanuel, Kathleen Kennedy e Frank Marshall come produttori.

La musica sarà composta da John Williams, mentre la fotografia è a cura di Phedon Papamichael.

Nel cast Harrison Ford (Indiana Jones), Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook e Mads Mikkelsen.

