Indiana Jones 5: Steven Spielberg lascia la regia

Dopo un lungo processo di sviluppo, Steven Spielberg sta consegnando le redini della regia di Indiana Jones 5 a un altro regista per la prima volta nella storia dei 39 anni del franchise.

Le fonti dicono, mentre un accordo non è stato concluso, il regista di Les Mans ’66, James Mangold, è in trattative per accettare l’incarico. Mangold è stato messo in questa situazione prima quando ha preso le redini del franchise di Wolverine; Logan del 2017 è stato un grande successo, incassando 619 milioni di dollari in tutto il mondo e facendo guadagnare a Mangold una nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale.

Spielberg rimarrà come produttore di Indiana Jones 5. Secondo una fonte vicina al regista, la decisione di lasciare la sedia del regista è stata interamente di Spielberg, nel desiderio di passare la frusta di Indy a una nuova generazione.

Harrison Ford, nel frattempo, è ancora nel progetto. L’attore ha recentemente fatto notizia parlando del futuro del franchise mentre promuoveva il suo ultimo film, The Call of the Wild. Ha detto a “CBS Sunday Morning” questo mese che “avrebbe iniziato a fare” Indiana Jones “tra circa due mesi”, e poi giorni dopo ha detto a HeyUGuys che il progetto sta ancora affrontando “problemi di programmazione e alcune cose della sceneggiatura” e che “siamo determinati a risolvere problemi prima che di realizzarlo”.

Quando la Disney ha annunciato per la prima volta il nuovo film di Indiana Jones nel 2016, con la regia di Spielberg e protagonista Ford, lo studio originariamente prevedeva il rilascio del film per il 19 luglio 2019. Quindi è stato spinto in la di un anno al 10 luglio 2020, e poi è stato ritardato di nuovo al 9 luglio 2021, quando Jonathan Kasdan è stato incaricato di lavorare alla sceneggiatura dopo che lo sceneggiatore originale David Koepp ha lasciato il progetto.

