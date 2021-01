Indiana Jones: annunciato un gioco da Bethesda e sviluppato da MachineGames!

Ebbene si, i fan dell’archeologo cinematografico più famoso di sempre saranno felici perché Bethesda, tramite i suoi profili social ufficiali, ha presentato ufficialmente il nuovo videogioco di Indiana Jones, un progetto previsto per la next gen realizzato da MachineGames, autori dei recenti Wolfenstein, in collaborazione con LucasFilm Games, nuova etichetta creata da Disney per gestire le sue proprietà intellettuali legati ai franchise di Lucasfilms.

Secondo le primissime informazioni condivise dal publisher statunitense, che attualmente è in un processo di acquisizione da parte di Microsoft per entrare a far parte degli Xbox Games Studios, questo nuovo titolo di Indiana Jones non si legherà ad alcun film della serie ma, come scritto in un tweet sara “una storia originale che è attualmente in sviluppo presso il nostro studio di MachineGames”.

Alla produzione ci sarà il ben noto Todd Howard e sopratutto smentisce alcune indiscrezioni sullo sviluppo del terzo capitolo della saga reboot di Wolfensteing, a cui MachineGames si era ormai legata da diversi anni. Bethesda non ha svelato ulteriori dettagli ma sottolinea sottolinea come “ci vorrà del tempo prima di avere altro da rivelarvi, ma siamo molto entusiasti di condividere con voi questa importante notizia oggi!”