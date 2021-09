Injustice: ecco il red band trailer dell’adattamento animato del celebre videogioco!

Warner Bros. Entertainment e DC Comics hanno svelato un altro sguardo al film d’animazione di Injustice, caratterizzato da un po’ più di violenza del solito.

Il filmato mostrato nel trailer rivela una versione più oscura della trama di Injustice che molti fan hanno imparato ad apprezzare dall’uscita del gioco di Netherealm Studio.

Potete vederlo qui sotto:

Il film rientra nell’etichetta DC Animated Movie ed è ispirato al videogioco Injustice: Gods Among Us di Netherrealm Studios e alla serie di fumetti DC più venduta, Injustice: Gods Among Us: Year One, dello scrittore Tom Taylor.

La storia si svolge su una Terra alternativa in cui il Joker ha ingannato Superman facendogli uccidere Lois Lane, mandando l’eroe su tutte le furie. Questo malvagio Superman decide di prendere il controllo della Terra per il suo bene, portando Batman e i suoi alleati a tentare di fermarlo.

Injustice: Gods Among Us è stato lanciato sia come gioco mobile che su console nel 2013, ed ha conquistato il pubblico mettendo i membri dell’universo DC l’uno contro l’altro in scontri mortali che ricordano Mortal Kombat, prodotto anche quello da Netherrealm Studios. La serie di giochi è diventata così popolare che la DC ha lanciato più fumetti che esplorano la storia.

Nel cast vocale del film d’animazione di Injustice troviamo Justin Hartley come Superman, Anson Mount come Batman, Laura Bailey come Lois Lane e Rama Kushna, Zach Callison come Damian e Jimmy Olsen, Brian T. Delaney come Lanterna Verde, Brandon Michael Hall come Cyborg, Edwin Hodge come Mr. Terrific e Killer Croc, Oliver Hudson come Plastic Man, Gillian Jacobs come Harley Quinn, Yuri Lowenthal come Mirror Master, Flash e Shazam, Derek Phillips come Nightwing e Aquaman, Kevin Pollak come Joker e Jonathan Kent, Anika Noni Rose come Catwoman , Reid Scott come Green Arrow e Victor Zsasz, Faran Tahir come Ra’s al Ghul, Fred Tatasciore come Capitan Atom, Janet Varney come Wonder Woman e Andrew Morgado come Mirror Master Soldier.

Rick Morales, noto per Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, sta producendo. Matt Peters di Justice League Dark sta dirigendo su una sceneggiatura dello sceneggiatore di Batman: Hush, Ernie Altbacker.

