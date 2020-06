Injustice: Gods Among Us scaricabile gratuitamente per tutte le piattaforme fino al 25 giugno

Lungo la giornata la NetherRealm ha rivelato che il suo gioco, Injustice: Gods Among Us del 2013, sarà disponibile per tutte le piattaforme, comprese PlayStation 4, Xbox One e PC fino al 25 giugno.

Il videogioco sarà scaricabile dai vari store digitali, e una volta scaricato sarà disponibile per l’utente per sempre.

La particolarità è la versione per la console Sony e per Steam non sarà quella uscita 7 anni fa, ma la Ultimate Edition, che include i personaggi rilasciati con i vari DLC e un comparto tecnico migliorato. Nello specifico, ci saranno sei nuovi personaggi, 30 nuove skin e si potranno giocare 60 nuove missioni.

