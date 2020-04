Injustice: il creatore di ‘Mortal Kombat’ vorrebbe vedere il film

Ed Boon, il creatore di Mortal Kombat, vorrebbe vedere il film di Injustice.

Se amate i picchiaduro e i supereroi, allora avrete sicuramente amato alla follia i due Injustice: giochi sviluppati dalla NetherRealm che permettono ai videogiocati di vestire i panni di praticamente tutti i personaggi DC Comics. Due giochi che hanno molto in comune a livello di meccaniche con Mortal Kombat, uno dei picchiaduro per antonomasia.

Non è un caso infatti che i due titoli siano stati sviluppati dalla stessa casa di sviluppo, ovvero la già citata NetherRealm, oggi vi riportiamo un desiderio che assilla Ed Boon, il creatore di Mortal Kombat.

Boon su Twitter ha parlato della visione in streaming del film Batman v Superman insieme a Zack Snyder, regista della pellicola, rivelando che vorrebbe tanto vedere la famigerata Snyder Cut di Justice League, fino ad arrivare a comunicare il suo desiderio di voler vedere un film tratto da Injustice con l’inconfondibile stile di Snyder.

Watching BATMAN V SUPERMAN with @ZackSnyder …kind of. 😉

I met Zack twice, he was kool & let us visit the set in Chicago when they were filming the "death of the Waynes" scene.

Makes me wanna see the JUSTICE LEAGUE #ReleaseTheSndyerCut even more. 🤞🤞 pic.twitter.com/MGdUYysitV

— Ed Boon (@noobde) April 5, 2020