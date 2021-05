Injustice: Warner e DC svilupperanno un film animato tratto dal videogioco

Uno dei racconti Elseworlds più popolari della DC sta ricevendo ufficialmente il trattamento cinematografico.

Mercoledì, la Warner Bros. Home Entertainment ha confermato che un film d’animazione, Injustice, sarà il prossimo titolo nella lista dei film d’animazione dello studio, uscito dal popolare videogioco e dalla serie a fumetti con lo stesso nome.

Un’anteprima del film sarà disponibile come parte dell’imminente uscita home-video di Batman: The Long Halloween, Part Two. Al momento non sono disponibili altri dettagli sul progetto, inclusi il cast vocale o la data di rilascio.

L’idea di un film d’animazione Injustice alimenterà sicuramente la speculazione su più livelli, soprattutto data la quantità di materiale di partenza da cui il franchise può già attingere. C’è una possibilità che il film possa essere un adattamento della storia del primo gioco, o della serie di fumetti tie-in di Tom Taylor andati avanti per anni.

Il fumetto ha affrontato la storia di alcuni angoli inediti della sequenza temporale del franchise, tra cui Injustice: Year Zero, una sorta di prequel per alcuni dei personaggi.

Il franchise di Injustice getta gli eroi ei cattivi dell’universo DC in un’oscura linea temporale alternativa, che viene messa in moto dopo che Joker ha indotto Superman a uccidere Lois Lane e il loro bambino non ancora nato. La trama del primo gioco vede Superman diventare un tiranno megalomane della Terra e Batman guidare un’insurrezione di eroi e cattivi per cercare di rovesciarlo. Injustice 2 ha poi continuato quella trama e quelle dinamiche tra i personaggi, mettendo anche tutti gli eroi e i cattivi contro Brainiac.

