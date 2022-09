Inside Out 2: annunciato al D23 il sequel del grande film Pixar

Uno dei film più acclamati della Pixar sta ottenendo un sequel. Inside Out 2 è in lavorazione col regista Kelsey Mann, stando a quanto è stato annunciato venerdì al D23 Expo.

Meg LeFauve sta scrivendo la sceneggiatura e Mark Nielsen sta producendo il film, che entrerà molto presto in produzione e arriverà nell’estate del 2024.

Rilasciato nel 2015, l’originale Inside Out immaginava un mondo in cui le persone hanno cinque emozioni personificate fondamentali – Gioia, Tristezza, Paura, Rabbia e Disgusto – che guidano i loro pensieri e le loro azioni attraverso la vita di tutti i giorni. Il film si è concentrato sulle emozioni di Riley, una studentessa delle medie che lotta per adattarsi al trasferimento della sua famiglia dal Minnesota a San Francisco, mentre la sua emozione principale Gioia viene espulsa dal centro di controllo e si trova costretta a collaborare con la sua opposta, Tristezza, in un road trip attraverso la sua mente.

Il film si è concluso con i due che hanno raggiunto un’intesa poiché Gioia riconosce la necessità per Riley di vivere una vita emotivamente complessa e inizia a collaborare di più con le sue altre emozioni per guidare la ragazza attraverso l’adolescenza.

Per il sequel, Amy Poehler, Phyllis Smith e Lewis Black torneranno nei panni delle emozioni Gioia, Tristezza e Rabbia. Inoltre, il regista originale Pete Doctor, che ha anche diretto “Up” e “Soul”, tornerà al timone del film e alla sceneggiatura. Bill Hader e Mindy Kaling, che hanno doppiato Paura e Disgusto, non torneranno per il sequel. Altri membri del cast del film originale includevano Kaitlyn Dias nei panni di Riley, con Diane Lane e Kyle MacLachlan nei panni di sua madre e suo padre.

