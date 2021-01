Intergalactic: ecco il trailer del nuovissimo dramma Sky Original

Sky si mostra pronto ai temi spaziali con scontri a fuoco, inseguimenti su astronavi e alieni per rivaleggiare con Star Wars nel primo sguardo esplosivo a Intergalactic.

Il nuovissimo dramma Sky Original è ambientato nello spazio e il trailer che offre un primo sguardo segue Ash Harper (Savannah Steyn), una giovane poliziotta e pilota galattico condannata ingiustamente per un crimine. Viene esiliata in una lontana colonia carceraria, e la sua scintillante carriera a brandelli.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Sviluppata da Julie Gearey che funge sia da scrittore che showrunner della serie, Intergalactic racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica, che vede la sua brillante andare in fumo dopo essere stata ingiustamente condannata per un crimine molto grave, alto tradimento, ed esiliata in una lontana colonia carceraria. In quel luogo incontra alcuni compagni di reclusione, con cui Ash organizza una rivolta, riuscendo a fuggire poi con un’astronave rubata. Fatto fuori l’equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) si mostr intenzionata a raggiungere il mondo libero di Arcadia con la gang, ma Ash è l’unica che può portarli fin lì, perciò si vedrà costretta ad accompagnarli nella loro fuga attraverso la galassia.

Nel cast della serie anche Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a ​​Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.

