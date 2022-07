Interview With the Vampire: ecco il trailer e la data d’uscita della serie AMC

L’attesa è finalmente finita.

Durante il panel al Comic-Con di San Diego, AMC Networks ha pubblicato il primo trailer completo di Interview With the Vampire, l’attesissimo nuovo adattamento dell’omonimo romanzo horror gotico di Anne Rice.

I teaser rilasciati in precedenza hanno offerto agli spettatori uno scorcio di una manciata di personaggi della serie, tra cui Lestat, Louis e l’intervistatore Daniel Molloy, ma questo è il nostro miglior sguardo alla serie, che informazioni precedenti hanno rivelato debutterà ad Ottobre.

Qui sotto potete vedere il video:

You have nothing to fear but yourself. Anne Rice's #InterviewWithTheVampire premieres Sunday, October 2 on @AMC_TV and @AMCPlus. pic.twitter.com/f9E1PkJuF2 — Interview with the Vampire (@Immortal_AMC) July 23, 2022

La serie è un adattamento dell’iconico romanzo horror gotico di Anne Rice, originariamente pubblicato nel 1976. Il romanzo vede un vampiro di 200 anni Louis de Pointe du Lac raccontare la sua sanguinosa storia a un giornalista, concentrandosi in particolare sulla sua storia d’amore con il vampiro che l’ha trasformato, Lestat de Lioncourt, e il contorto nucleo familiare che formano con la loro “figlia” vampira di 10 anni Claudia. Il libro è diventato il primo di una serie di romanzi – conosciuti come “The Vampire Chronicles” – incentrati principalmente su Lestat, e sarebbe poi stato adattato in un film acclamato dalla critica e di successo con Brad Pitt, Tom Cruise e Kirsten Dunst.

La versione AMC di “Interview With the Vampire” è una rivisitazione modernizzata della storia, completa di Eric Bogosian che intervista Louis, interpretato nella serie dalla star di Game of Thrones, Jacob Anderson, per un podcast. Oltre ad Anderson, Sam Reid interpreterà Lestat, mentre Bailey Bass interpreterà Claudia.

Rolin Jones ha adattato il libro per la televisione e funge da showrunner per il progetto, e produttore esecutivo con Mark Johnson e Alan Taylor, che dirigeranno i primi due episodi della storia d’orrore gotico.

La prima stagione di sette episodi di “Interview With the Vampire” sarà presentata in anteprima su AMC e AMC+ il 2 ottobre, subito dopo la premiere degli episodi finali di “The Walking Dead”.

