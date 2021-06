Invasion: Apple TV+ ha rilasciato il teaser trailer della sua prossima serie drammatica di fantascienza

Apple TV+ ha rilasciato il primo teaser trailer della sua prossima serie drammatica di fantascienza, Invasion, e sembra davvero fantastica. La serie presenta storie ambientate in più continenti e segue un’invasione aliena attraverso diverse prospettive in tutto il mondo.

Questo è un primo trailer emozionante e ha sicuramente catturato l’interesse di molti. Sembra una serie affascinante e non vediamo l’ora di vivere la storia che racconterà.

Qui sotto il trailer:

La serie è interpretata da Sam Neill (Jurassic World: Dominion, Peaky Blinders), Shamier Anderson (Bruised, Awake), Golshifteh Farahani (Extraction, Paterson, Body of Lies), Firas Nassar (Fauda) e Shioli Kutsuna (Deadpool 2, The Outsider).

Lo spettacolo è stato scritto e prodotto da Simon Kinberg (X-Men, Deadpool, The Martian) e David Weil (Hunters). È stato diretto da Jakob Verbruggen (The Alienist, The Fall) che è anche produttore esecutivo.

Audrey Chon (Ai confini della realtà), Amy Kaufman (When They See Us) ed Elisa Ellis sono i produttori esecutivi insieme ad Andrew Baldwin (The Outsider), che scrive anche lui.

Invasion farà il suo debutto su Apple TV+ con i primi tre episodi il 22 ottobre 2021, seguito da nuovi episodi settimanali, ogni venerdì.

