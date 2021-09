Invasion: Apple TV + rilascia il trailer della nuova serie sci-fi con Sam Neill

Apple TV Plus ha rilasciato un trailer per Invasion, che verrà lanciato il 22 ottobre con i primi tre episodi.

La nuova serie proviene da Simon Kinberg e David Weil ed è ambientata in più continenti mentre i cittadini di tutto il mondo lottano per affrontare l’evento titolare, che all’inizio si presenta come problemi più piccoli e più gestibili.

“Miei concittadini del mondo, quello che ho da dirvi non è qualcosa che sarei mai stato disposto a dire. Come molti di voi ormai sanno, stiamo soffrendo di incidenti inspiegabili e apparentemente non correlati che vanno da interruzioni di corrente alla distruzione di infrastrutture e case”, afferma il presidente nel trailer, che puoi guardare di seguito.

Ma quelli che una volta si pensava fossero incidenti individuali si sono resi manifesti molto rapidamente essere collegati e causati da qualcosa “non della nostra Terra”, continua.

Presto verrà alla luce che questo incontro potrebbe non essere l’unico o il primo incontro di alcuni personaggi con la vita extraterrestre. La domanda sarà come i personaggi potranno proteggere se stessi e i loro cari di fronte a minacce immediate, mentre incombe la più grande preoccupazione per la sopravvivenza dell’umanità.

Il dramma di fantascienza vede nel cast Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Sam Neill, Firas Nassar e Shioli Kutsuna. Lo spettacolo arriva dai Boat Rocker Studios. Kinberg, Weil e Andrew Baldwin sono scrittori e produttori esecutivi; Jakob Verbruggen è un produttore esecutivo e regista; e Katie O’Connell Marsh è il produttore esecutivo per i Boat Rocker Studios.

Lo show verrà dstribuito coi suoi altri sette episodi della sua prima stagione settimanalmente il venerdì.

