Invincible 3: il doppiaggio della terza stagione è cominciato secondo Khary Payton

Lo sviluppo del doppiaggio per la terza stagione di Invincible sono già in corso, secondo il membro del cast Khary Payton, prima dell’uscita della seconda stagione su Prime Video.

I membri del cast sono già impegnati a registrare le voci per Invincible stagione 3. L’acclamata serie a fumetti di Robert Kirkman è diventata uno spettacolo animato di successo per Prime Video nel 2021.

La prima stagione di otto episodi è diventata un grande successo quando gli spettatori hanno visto Mark Grayson (Steven Yeun) alla fine combattere suo padre, Omni-Man (JK Simmons). Con 144 fumetti che servono come materiale di base, la prima stagione di Invincible ha a malapena scalfito la superficie su dove andrà a parare la storia di Kirkman.

Prime Video ha confermato di aver investito nello show a lungo termine annunciando che le stagioni 2 e 3 di Invincible hanno avuto il via libera il giorno prima del finale della stagione 1.

Tuttavia, da allora non ci sono stati molti aggiornamenti sulla stagione 2 e 3 di Invincible. Kirkman ha anticipato che i principali cattivi dei fumetti come Angstrom Levy e Conquest arriveranno nelle prossime due stagioni. Il finale della prima stagione di Invincible ha anche anticipato lo sviluppo di molte altre storie. Tuttavia, Prime Video è rimasto silenzioso sul fornire qualsiasi informazione reale sullo stato delle prossime due stagioni. Il più delle volte, l’account Twitter ufficiale dello show ha trollato i fan che non aspettano pazientemente notizie.

Uno dei tanti membri del cast di Invincible è Khary Payton, che ha iniziato a lavorare con Kirkman in The Walking Dead e si è unito allo show nel ruolo di Black Samson, un membro dei Guardiani del Globo.

In una nuova intervista con The Movie Dweeb, Payton ha parlato del suo coinvolgimento in Invincible e ha anticipato un po’ di quello che accadrà. Non ha potuto condividere molto, incluso quando lo spettacolo tornerà, ma ha confermato che i dialoghi della terza stagione di Invincible hanno già cominciato la fase di registrazione quando il cast ha terminato la stagione 2. Ha detto: “Abbiamo finito la stagione 2. Siamo alla stagione 3, ma è così difficile da dire in questo momento [quando uscirà]”.

