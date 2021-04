Invincible: Amazon rinnova la serie animata per una seconda e terza stagione!

Gli Amazon Studios hanno deciso di andare avanti con altre due stagioni circa il suo adattamento di successo del fumetto di Robert Kirkman, Invincible.

In vista del finale della prima stagione di Invincible di domani, Amazon Studios ha rinnovato la serie per altre due stagioni. Il co-creatore invincibile e produttore esecutivo Robert Kirkman ha condiviso la sua eccitazione per il rinnovo in una dichiarazione:

“Sono estremamente grato ad Amazon per il supporto e la dedizione che hanno messo dietro Invincible. Il fumetto è davvero una lettera d’amore per un genere con cui Cory (Walker) e io siamo cresciuti, leggendo e amando, ed è stato un viaggio gratificante vedere i nostri personaggi prendere vita attraverso la serie animata. Siamo entusiasti di continuare questa storia per almeno altre due stagioni.”

Vernon Sanders, Co-Head of Television di Amazon, ha aggiunto quanto segue:

“Invincible è un esempio lampante di come un approccio fresco e spigoloso al genere dei supereroi possa risuonare con il pubblico di tutto il mondo e siamo così felici che Invincible, uno dei nostri primi investimenti nel genere di animazione per adulti, abbia realizzato così grandi numeri. La narrazione senza esclusione di colpi di Robert, unita a un cast vocale di prima classe, ha soddisfatto le aspettative più sfrenate dei fan e siamo entusiasti di dare loro più Invincibile.”

I dettagli riguardanti le prossime due stagioni di Invincible sono tenuti sotto chiave. La prima stagione di otto episodi è stata prodotta da Skybound. Kirkman, Simon Racioppa, David Alpert Catherine Winder filano come produttori esecutivi con Jeff Allen a bordo come supervisore alla regia.

