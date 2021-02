Invincible: ecco il trailer dell’attesa serie animata ispirata al fumetto di Robert Kirkman

Amazon Prime Video ha rilasciato oggi il trailer ufficiale della sua prossima serie animata, Invincible, co-creata da Robert Kirkman (The Walking Dead).

I primi tre episodi della stagione 1 saranno presentati in anteprima venerdì 26 marzo, con nuovi episodi disponibili ogni venerdì successivo, culminando con un finale di stagione il 30 aprile.

Potete vedere il trailer qui sotto:

Basato sull’omonimo fumetto Skybound / Image di Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è uno show sui supereroi animato per adulti della durata di un’ora che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), che è proprio come ogni altro ragazzo della sua età, tranne che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons).

Ma mentre Mark sviluppa i suoi poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.

Invincible vedrà nel cast anche Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Zachary Quinto (Star Trek), Mahershala Ali (Moonlight), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble) e Khary Payton (The Walking Dead), tra gli altri.

Invincible è prodotto da Skybound e da Kirkman, Simon Racioppa, David Alpert (The Walking Dead, Fear the Walking Dead), Catherine Winder (The Angry Birds Movie, Star Wars: The Clone Wars) con il supervisore alla regia Jeff Allen (Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man) e Linda Lamontagne come direttrice del casting.

