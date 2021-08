Iron Fist: lo stunt coordinator critica il protagonista circa gli stunt ed elogia la professionalità di Jessica Henwick

Il Marvel Cinematic Universe è a un punto in cui quasi tutti i personaggi della Marvel Comics sono sul tavolo della produzione per progetti futuri, e questa è una buona cosa.

La storia dei film e degli spettacoli televisivi Marvel non MCU è quella che sarà sicuramente più discussa negli anni a venire. Citando Agents of SHIELD, ancora la serie più vista targata Marvel, il mondo Marvel ritenuto non canonico è uno che molti fan adorano e altrettanti sperano di dimenticare.

Con così tanti prodotti al di fuori del MCU e tutti questi personaggi ora disponibili per l’uso nell’universo Disney, molti si chiedono quale contenuto supplementare sarà canonico. Il problema più grande nel consentire a qualsiasi spettacolo Netflix o ABC Marvel di essere ufficialmente canonico è che se uno lo è, lo sono tutti, portando con sé il bene, il male e dell’intero universo.

Uno dei più citato come “male” è sicuramente Iron Fist, che ha il vantaggio di condividere un canone con i personaggi amati dai fan come Daredevil e Jessica Jones. Ma nonostante i pezzi da novanta che lo accompagnano, è considerato un fallimento quando si tratta di televisione e Marvel. Una delle motivazioni che hanno portato la serie ad essere considerata meno, sono le scene di combattimento poco ben coreografate, che fanno particolarmente male allo status di Iron Fist come uno dei migliori combattenti corpo a corpo della Marvel.

In una recente intervista, uno degli stunt coordinator dello show ha esaminato il motivo per cui queste sequenze non sono state sufficienti su così tanti livelli. Il coordinatore degli stuntman Brett Chan ha parlato in un’intervista con il canale YouTube JoiningAllMovement (via TD) della sua fastidiosa esperienza con la serie Iron Fist della Marvel, trasmessa su Netflix dal 2017 al 2018.

Quando lo spettacolo è stato presentato, Chan ha sussultato e non ha potuto fare a meno di esprimere una sorta di stress post traumatico, ricordando come “è stato mal considerato da un sacco di persone” alla sua uscita.

“È come un disturbo da stress post-traumatico quando lo sento pronunciare. Sareste sorpresi. Sono stato mal considerato da molte persone dopo che è uscito.”

Chan ha spiegato come lui e il suo team “hanno trascorso 21-22 ore al giorno cercando di farlo funzionare” pur avendo difficoltà a lavorare con la Marvel e i registi dello show. Ha anche insinuato che era difficile convincere alcuni attori ad allenarsi per le sequenze di combattimento, rendendo anche il suo lavoro molto più difficile.

“Sapete, Johnny ed io abbiamo passato 21-22 ore al giorno cercando di farlo funzionare e chiedendo ai registi di dire ‘si e no’, sia ai registi che alla Marvel. Tutti litigavano e l’attore protagonista non voleva allenarsi. Io quindi reagivo della serie: ‘Ragazzi, lanciatemi un osso. Datemi qualcosa con cui lavorare qui’.”

In una nota più positiva, ha elogiato il fatto che “alcune delle migliori sequenze d’azione” fossero con l’interprete di Colleen Wing, Jessica Henwick. Anche senza esperienza nelle arti marziali, si diceva che si allenasse “quattro ore al giorno” per far funzionare la sua parte nello spettacolo nel miglior modo possibile.

“Ecco perché alcune delle nostre migliori sequenze sono state con Jessica Henwick. Perché si è allenata quattro ore al giorno e non aveva esperienza di arti marziali. Inoltre, abbiamo avuto dei ragazzi fantastici fra gli allenatori. Insegnavano aikido, judo e un po’ di kinjustsu. E poi abbiamo aggiunto un po’ di kung fu.”

