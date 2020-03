Iron Fist: rivelato come sarebbe dovuta essere la terza stagione

E’ stato rivelato come sarebbe dovuta essere la terza stagione di Iron Fist prima della cancellazione.

Verso la fine del 2018 e inizio del 2019 Netflix ha iniziato a cancellare tutte le serie Marvel quali Daredevil, The Punisher e Iron Fist. In particolare la cancellazione di quest’ultima è stata particolarmente dolorosa visto l’aggiustamento di rotta che c’era stato con la seconda stagione. Una stagione conclusasi con un colpo di scena e degli stravolgimenti che ancora oggi ci fanno agognare una terza stagione.

Quest’oggi arrivano le parole dell’attore Tom Pelphrey, interprete di Ward Meachum, fratellastro di Danny Rand, nella serie, che ha rivelato di come sarebbe stata la terza stagione, visto che il suo personaggio avrebbe ricoperto un ruolo ben più importante rispetto alle stagioni precedenti:

Avevamo parlato di quello che avrebbero fatto Danny e Ward in Asia. Avevamo parlato…beh, ora posso dirlo, era una dinamica simile a Butch Cassidy and the Sundance Kid per quanto riguarda un tipo di cameratismo, di legame tra loro.

La serie non doveva chiudersi con questo grande clifhanger, è estremamente frustrante.