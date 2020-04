Iron Man: rivelato un dettaglio davvero oscuro della sceneggiatura originale

I fan del Marvel Cinematic Universe non erano preparati per leggere un vecchio dettaglio della sceneggiatura di Iron Man che ha fatto il giro del web questo fine settimana.

Su Twitter è stata pubblicata una breve scena in cui Tony Stark parlava della città in miniatura che ha costruito con Bethany mentre disegnava qualcosa. Il genio, miliardario, playboy, filantropo chiama l’invenzione Stark City e afferma di averla costruita a soli 14 anni. Quando viene pressato su quanto suo padre deve essere rimasto colpito dalla creazione, arriva il pugno nello stomaco. Stark dice che non è mai venuto a vederlo. In realtà, è stato fatto come scusa per il solo vivere.

Questa rivelazione è così oscura che i fan hanno sentito una stretta al cuore.

Come sapete, papà stark è stato interpretato da un paio di attori diversi nel corso del MCU, da Dominic Cooper, che ha assunto il ruolo in Captain America: The First Avenger, e John Slattery ha interpretato la versione più adulta del personaggio, in Iron Man 2, Ant-Man, Avengers: Endgame e altri film.

Qui sotto potete vedere la pagina dello script:

