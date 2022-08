Ironheart: alcune foto leak dal set mostrano Dominique Thorne in costume di scena

Black Panther: Wakanda Forever potrà essere l’ultimo film della Fase 4 della Marvel, ma questo potente sequel non avrà a che fare solo con il passato, ma anche con il futuro.

In vista dell’arrivo della sua serie Disney+ del 2023, l’eroina della Marvel Comics, Riri Williams, interpretata da Dominique Thorne, farà il suo debutto nel MCU dal vivo come Ironheart nell’atteso film di novembre. Ma mentre i fan attendono la sua introduzione sul grande schermo, Thorne è impegnata a girare la sua storia da solista, che dovrebbe uscire alla fine del 2023.

Proprio come i fumetti, la Riri Williams di Thorne è un giovane genio che costruisce la sua armatura in stile Iron Man. Mentre il trailer di Black Panther 2 la mostrava mentre lavorava con la collega genio Shuri, ci si aspetta che la sua serie esplori la sua storia passata e le sue sfide.

Una di queste sfide dovrebbe essere Anthony Ramos di In The Heights nei panni di Parker Robbins o The Hood. Altri membri del cast sono Alden Ehrenreich, Shea Coulee, Manny Montana e altri.

Mentre le riprese di Ironheart continuano, i Marvel Studios hanno fatto di tutto per evitare spoiler, ma nonostante i loro sforzi, alcune foto sul set sono trapelate offrendo ai fan un’idea di come sarà il costume di scena di Riri Williams.

Nuove foto dal set di Atlanta di Ironheart dei Marvel Studios hanno offerto un primo sguardo al costume di scena di Ironheart. La prima foto mostra Dominque Thorne nei panni di Riri Williams in un’armatura fuori misura e un po’ abbozzata, esattamente come fece Tony Stark al tempo.

A proposito, nei fumetti Riri ha realizzato la sua tuta usando materiale rubato dal MIT. Ma secondo i rapporti, la versione di Williams del MCU è stata espulsa dal MIT per aver finanziato la sua causa facendosi pagare agli studenti per fare i loro compiti. Anche se la Riri Williams di Thorne fa parte dell’ensemble di Wakanda Forever, si prevede che questo prototipo di costume appena rivelato sarà riservato alla sua serie Disney+.

Invece, un Funko Pop di Black Panther 2 suggerisce che il pubblico vedrà una versione embrionale della sua armatura nel sequel e una senza un elmo in stile Iron Man. Per quanto riguarda Tony Stark, questo prototipo di Ironheart sembra riflettere un po’ di più l’armatura di Iron Man rispetto al prototipo di Riri dei fumetti, in particolare per quanto riguarda la sua sottile sfumatura di rosso.

Dal momento che il trailer di Wakanda Forever ha già incluso un tributo all’Iron Man di Robert Downey Jr. tramite la Riri Williams di Thorne, fino a che punto la serie Disney+ continuerà a includere o rendere omaggio a Stark e alla sua importanza nel MCU? Ciò è ancora un mistero. Si spera che sapremo di più sulla serie durante il Disney+ Day o durante il panel D23 dei Marvel Studios

Ironheart sarà presentato in anteprima su Disney+ nell’autunno del 2023.

