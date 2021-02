Ironheart: Dominque Thorne parla di quando ha appreso di aver ottenuto la parte di Riri Williams

Durante la presentazione dell’Investor Day della Disney a dicembre, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato che Dominque Thorne interpreterà Riri Williams in una serie Disney + incentrata su Ironheart.

Creata da Brian Michael Bendis e Mike Deodato, Ironheart è il successore di Iron Man, che riempie il vuoto lasciato dalla morte di Tony Stark nei fumetti e, a quanto pare, nel Marvel Cinematic Universe. Thorne è una fan della Marvel che conosceva bene la storia e il ruolo di Riri nell’Universo Marvel prima di ricevere la chiamata per il ruolo.

In una nuova intervista con BlackFimandTV (via CB), lei descrive l’aver appreso di aver ottenuto la parte come un’esperienza “impressionante” e d’ispirazione, maestosa.

“Penso che mia madre avrebbero potuto rinnegarmi se non lo avessi fatto”, ha detto Throne riguardo al sapere chi Ironheart fosse in vista del casting. “È molto dentro il fenomeno Marvel. Sapevo di Ironheart prima che mi avvicinassi al ruolo, quindi è stato un momento maestoso pensare che sarei stata scelta per interpretare questa donna per portarla sullo schermo.”

Thorne dice che non vede l’ora di scavare a fondo nella storia dei fumetti di Riri per fare ricerche per il ruolo. Ha anche discusso di ciò che spera di ottenere dalla serie.

“Per me, a questo punto, si tratta davvero di concentrarsi sulla storia”, dice. “Questo è ciò che pensano molti di noi che fanno i primi passi in questa professione. Ciò che ti attira è la capacità di raccontare storie che significhino qualcosa per le persone. Al liceo, il motto era empatizzare, responsabilizzare o educare e quindi questo è ciò a cui mi attengo ancora oggi. Spero che sarò coinvolta in una storia che incarni questi dettagli. Ci sono persone reali con storie vere ed emozioni vere al centro. Anche se non è la mia esperienza o la tua esperienza, permette a qualcuno di avere l’opportunità di essere diverso; l’opportunità di espandere la propria mente o di essere istruito in un modo nuovo. Penso che sia una delle cose più belle e potenti di cui questa forma d’arte è capace.”

