Ivan Reitman, regista di Evolution e Ghostbusters, è morto all’età di 75 anni

Ivan Reitman, l’influente regista e produttore dietro molte delle commedie più amate della fine del 20° secolo, da Animal House a Ghostbusters, è morto all’età di 75 anni.

Reitman è morto pacificamente nel sonno sabato notte nella sua casa di Montecito, in California, ha detto la sua famiglia all’Associated Press.

“La nostra famiglia è in lutto per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita”, hanno detto i figli Jason, Catherine e Caroline Reitman in una dichiarazione congiunta. “Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista abbia portato risate e felicità a innumerevoli altri in tutto il mondo. Mentre piangiamo in privato, speriamo che coloro che lo hanno conosciuto attraverso i suoi film lo ricorderanno per sempre.”