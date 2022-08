Ivory Aquino prega David Zaslav di rilasciare Batgirl in un lungo commento su Twitter

L’attrice di Batgirl, Ivory Aquino, spera che il capo della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, possa riconsiderare la sua decisione di eliminazione del film sui supereroi, considerando il sostegno per il film dalla sua scomparsa questo mese.

In una lettera aperta su Twitter, Aquino ha chiesto a Zaslav di “considerare la possibilità di pubblicare” il film, perché in realtà, Batgirl è “sempre stata la perdente”.

All’inizio di quest’anno, Aquino è stata scritturata nel film per il ruolo di Alysia Yeoh, una donna trans e coinquilina di Barbara Gordon (Leslie Grace), che è stata introdotta nei fumetti di Batgirl dalla scrittrice Gail Simone e dall’artista Ardian Syaf nel 2011.

I suoi pensieri sono arrivati in risposta ai rapporti sulle possibili “proiezioni funerarie” di Batgirl che si terranno nel lotto della Warner Bros. questa settimana, che si dice saranno esclusivamente fatte per le persone che hanno lavorato al film, nonché rappresentanti e dirigenti. Tali rapporti hanno anche indicato che, dopo le proiezioni, c’è la possibilità che la Warner distrugga completamente i footage del film. I rappresentanti della Warner Bros. Discovery non hanno risposto alla richiesta di commento.

“Se questo è il caso, come uno dei tanti che ha messo il cuore nella realizzazione di questo film, chiedo che questa misura venga riconsiderata”, ha scritto Aquino su Twitter. “Per quanto abbia fatto del mio meglio per essere forte in queste ultime settimane, mi ritrovava a piangere, per mancanza di un termine migliore, per il dolore, e stasera è stata una di quelle notti.”

Aquino ha continuato descrivendo in dettaglio il suo amore per il film, parlando contro coloro che l’hanno definito “woke”.

“Per me, più di ogni altra cosa, è una storia padre-figlia che colpisce al cuore. Mio padre è morto un anno fa, poco prima che facessi parte questo progetto, e ho sperato che il film potesse risuonare con altri ragazzi in tutto il mondo, cresciuti e non troppo cresciuti, che tengono i loro padri”, ha continuato Aquino.

L’attrice ha notato che ha lottato per parlare con qualcuno dei suoi sentimenti da quando il film è stato accantonato, e ha elogiato la star del film, Leslie Grace, per la sua compostezza durante il calvario. Aquino ha anche espresso simpatia per lo stesso Zaslav, per la pressione di essere “incaricato di prendersi cura dei profitti”, ma lo ha pregato di non trascurare coloro che sono stati coinvolti nel film. Per concludere, ha reso semplice la sua richiesta.

“Se un mese fa non c’era budget di marketing per Batgirl, oserei che ora c’è, grazie alla svolta degli eventi nelle ultime settimane”, ha scritto Aquino. “Siamo stati fortunati ad avere fan così straordinari sin dall’inizio, da Glasgow dove abbiamo girato e da tutto il mondo. Ora, più persone conoscono il nostro lavoro e sono ansiose di vedere il film. Spero che tu possa leggere questa lettera. Considera l’idea di rilasciare Batgirl. È sempre stata una perdente e non ha altro posto dove andare se non in alto.”

Qui sotto potete vedere il tweet:

A letter to #DavidZaslav @WBD Dear Mr. Zaslav, I just read an article @THR about supposed ‘funeral screenings’ of #Batgirl and the possibility afterwards that the film footage would be destroyed.. if this is the case, as one of many who poured our hearts into the making of this — Ivory Aquino (@MsIvoryAquino) August 25, 2022

