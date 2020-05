J.K.Simmons ricorda l’audizione per J. Jonah Jameson e parla del suo futuro nel MCU

Anche se ora è quasi impossibile immaginare qualcun altro che interpreti il collerico J. Jonah Jameson – così tanto che il regista Jon Watts non ha mai considerato un altro attore per il cameo Spider-Man: Far From Home – ottenere il ruolo non è stato facile per JK Simmons come si potrebbe pensare.

Nell’ultimo episodio di Couch Surfing di PeopleTV, l’attore ha ricordato la sua esperienza d’audizione per il primo film di Spider-Man di Sam Raimi.

Sebbene avesse lavorato con il regista in due film precedenti, Simmons ha dovuto, come dice lui, fare un “camera test vecchia scuola” per conquistare i dirigenti scettici.

“I produttori e il personale della Sony dovevano essere convinti, perché ovviamente c’erano molti attori di alto profilo che avevano in mente e che avrebbero aiutato il botteghino”, afferma Simmons. “È stato molto snervante. [Non era semplice] includeva una scena in cui il Green Goblin rompeva le finestre e mi prendeva per la gola, mi sollevava in aria e mi sta strangolava. Stavo tenendo le pagine della sceneggiatura, leggendo la scena per l’audizione, ma allo stesso tempo, provando a… (fa un rumore come di soffocamento), fingendo di essere sollevato per il collo e soffocato.”

Alla domanda se il pubblico può aspettarsi di vederlo nel prossimo film del MCU di Spider-Man dopo la sua apparizione nella scena post-credits di Far From Home, l’attore ha risposto: “Non so se userei la parola aspettarsi”.

L’attore ha rivelato che ha firmato per fare sequel, ma lo studio non è obbligato a usarlo nei film successivi. Tuttavia, sembra non avere alcuna obbiezione riguardo a questo: “È bello avere l’opportunità, man mano che queste cose si evolvono, di essere uno dei sostegni della versione precedente“.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...