Jack Quaid chiarisce alcuni dettagli sul crossover tra Lower Decks e Strange New Worlds

La star di Star Trek: Lower Decks, Jack Quaid, sta chiarendo alcuni dettagli sul crossover della serie con Star Trek: Strange New Worlds.

Annunciato al Comic-Con di San Diego, il crossover vede Boimler e Mariner della USS Cerritos salire a bordo della USS Enterprise sotto il comando del capitano Pike, ovviamente in live-action. Non sarà una situazione in cui l’equipaggio live-action dell’Enterprise interagirà con personaggi ancora animati di Star Trek: Lower Decks.

“Quindi Tawny Newsome e io interpreteremo versioni live-action di Mariner e Boimler”, ha detto Quaid a Variety. “Stiamo arrivando in Strange New Worlds. Stiamo salendo a bordo dell’Enterprise. Non entrerò nei dettagli della trama di ciò che accadrà esattamente, ma saremo sul set fisico, il ponte, la stanza del teletrasporto e i corridoi. Andremo per tutta la nave e interagiremo con quel cast fantastico. Ci sono alcuni elementi animati nell’episodio, ma non è come Roger Rabbit dove, tipo, c’è un Boimler animato che segue Pike in un corridoio. Non è così.”

A quanto pare anche, nella stessa intervista, Quaid ha rivelato che quell’episodio è nato a causa di una conversazione che ha avuto sul set di The Boys.

“Sì, c’è questo scrittore David Reed che ha lavorato a The Boys e a Star Trek: Strange New Worlds. Lui si è avvicinato a me e mi ha detto: ‘Adoro Lower Decks. Come possiamo portarti in uno spettacolo live-action di Star Trek?’. Ed io ho risposto: ‘Lo farei in un batter d’occhio’. Ho pensato che potesse funzionare. Non era necessariamente lo spettacolo che pensavo sarebbe stato il punto di incontro, perché in realtà non si svolgono nella stessa linea temporale. Ma mi è piaciuta molto l’idea. Mi è piaciuto molto che fondessero questa vecchia concezione di Star Trek con noi del futuro. E’ fantastico perché dal punto di vista di Boimler e Mariner, conosceranno il Capitano Pike, Spock e Uhura. Pensano siano tutti fantastici, quindi è stato un modo divertente per loro di incontrare i loro eroi, in un certo senso.”

