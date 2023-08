Jacob Elordi e Barry Keoghan aprono Il London Film Festival con Saltburn: rilasciate le prime immagini del film

Le luci del mondo cinematografico si accendono e si riflettono sulla scena del BFI London Film Festival, dove il palcoscenico è pronto ad accogliere Jacob Elordi e il cast di un nuovo capolavoro. Saltburn, il film tanto atteso, non farà solo il suo debutto il prossimo 4 ottobre, ma avrà l’onore di inaugurare la prestigiosa kermesse cinematografica. Sulle note dell’attesissima Royal Festival Hall, le prime immagini di questo capolavoro firmato dalla regista emergente Emerald Fennell ci catapultano in un’ambientazione opulenta, teatro di un intreccio avvincente e contorto.

Nel solco dei grandi classici come “Il talento di Mr. Ripley”, Saltburn ci conduce in un universo di privilegi e desideri oscuri. L’attesissima pellicola svela le pieghe nascoste di un racconto intrigante. Le telecamere iniziano a girare nei primi anni duemila, quando il giovane studente Oliver (Barry Keoghan) si ritrova smarrito tra le aule dell’Università di Oxford. Ecco che entra in scena l’affascinante e misterioso Felix Catton, interpretato dal carismatico Jacob Elordi, che conduce Oliver nella sontuosa dimora di Saltburn. Una residenza aristocratica immersa nella campagna inglese, abitata da una famiglia eccentrica e dai segreti inconfessabili. La scintilla dell’estate si accende, e mentre le tensioni si addensano, il palcoscenico è pronto a catturarci in un vortice di suspense e colpi di scena mozzafiato.

Le parole della direttrice del festival, Kristy Matheson, risuonano nell’aria: “Saltburn si rivela come la scelta perfetta per aprire le danze cinematografiche. Emerald Fennell, già insignita di un Oscar, regala al pubblico un’opera magistralmente congegnata. Le interpretazioni straordinarie, le svolte narrative avvincenti e una colonna sonora che abbraccia i successi pop dei primi anni del XXI secolo, fanno di questo film un’esperienza ambiziosa e coinvolgente. L’attesa è palpabile, e l’emozione cresce mentre ci prepariamo a condividere questo tesoro cinematografico con il pubblico londinese e di tutto il Regno Unito.”

Scorci di intrigo e ozio: Le prime immagini di Saltburn con Jacob Elordi

Un alone di mistero e seduzione avvolge le prime immagini di Saltburn, la pellicola destinata a lasciare il segno nella stagione cinematografica. In un’istantanea affascinante, il protagonista, interpretato da Barry Keoghan, si materializza di spalle, affrontando le conseguenze di una festa selvaggia che ha trasformato il meraviglioso giardino della sontuosa villa inglese. Il palcoscenico è dominato dalla figura magnetica di Felix Catton, interpretato dall’irresistibile Jacob Elordi. Il personaggio affascina e intriga, guidando gli spettatori attraverso un labirinto di passioni proibite.

Maestoso e luminoso, un secondo scatto svela un angolo del paradiso terrestre di Saltburn in una splendida giornata di sole. Uno stagno cristallino si tinge di colori vibranti, circondato da bagnanti intenti a catturare i raggi solari e a immergersi nell’ozio rilassante dell’estate. In queste immagini, l’atmosfera bucolica si fonde con una luce accecante, promessa di un’esperienza cinematografica che trascende lo schermo per immergerci in un turbine di emozioni e avventure. Siamo destinati a essere travolti dalla magia di Saltburn, mentre il suo mondo di segreti e piaceri proibiti si svela davanti ai nostri occhi affascinati.