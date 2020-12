Jaimie Alexander pare tornerà nel ruolo di Lady Sif in Loki e Thor: Love And Thunder

Dopo aver perso Thor: Ragnarok, Jaimie Alexander è pronta a fare ritorno ad Asgard.

Fonti vicine a Deadline lasciano intendere che l’attrice tornerà al prossimo capitolo della Thor, intitolato Thor: Love And Thunder nel ruolo di Sif, ma non solo. La Marvel ovviamente non ha commentato.

Le fonti lasciano intendere in aggiunta che l’attrice potrebbe non solo apparire nel film sopracitato, ma anche nella serie Disney +, Loki.

Entrambi i progetti facevano parte della Disney Investors Presentation in cui il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor e ha anche confermato i casting di Christian Bale per Thor: Love And Thunder. La produzione di quel film inizierà il mese prossimo con Taika Waititi di ritorno alla sedia del regista.

