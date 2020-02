Jaimie Alexander potrebbe tornare nell’universo cinematografico Marvel?

Alcune speculazioni lasciano intendere Jaimie Alexander potrebbe tornare nell’universo cinematografico Marvel.

Durante un recente video live su Instagram, la star di Blindspot ha menzionato un progetto imminente di cui fa parte e di cui non poteva dire nulla. Per molti è abbastanza ragionevole credere che potrebbe riferirsi a una proprietà Marvel, dato che Kevin Feige e i suoi sono noti per mantenere le cose molto segrete – così segrete, infatti, che alcuni attori non sanno nemmeno per quale film recitano metà tempo.

“Sì, una volta ero in grado di farlo e potrei doverlo rifare in futuro, quindi spero di non aver perso quel dono”, ha detto Alexander in risposta a una domanda dei fan su se è capace di cavalcare mentre brandisce una spada. “A cosa sto lavorando adesso? Vorrei potervelo dire, ma probabilmente smetterei di esistere, quindi non posso dirvelo ragazzi, ma grazie per averlo chiesto comunque!”

Loki è attualmente in produzione mentre parliamo, quindi è facile pensare a quello show, specialmente perché sarà girato in primavera. Alexander è anche impegnata in un’altra stagione di Blindspot della NBC, che andrà in onda quest’estate.

Se quella produzione avvenisse assiem a Loki, ciò significa che probabilmente Alexander stava suggerendo era un’apparizione in Thor: Love and Thunder, sempre ammesso che sia una proprietà Marvel ciò a cui fa riferimento. Poi bisogna pensare anche che, dopo Thor: Ragnarok, Feige spiegò dove Sif era andata via da Asgard durante il Ragnarok, suggerendo che era stata bandita da Loki che fingeva di essere Odino.

