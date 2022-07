Jaimie Alexander vorrebbe una serie su Lady Sif con Beta Ray Bill

Sin dalla sua prima apparizione in Thor, Jaimie Alexander è stata fantastica nel ruolo di Lady Sif, ma è stata completamente dimenticata nei vari franchise Marvel. L’attrice è tornata nel ruolo di Lady Sif in un episodio di Loki l’anno scorso, ed è tornata anche in Thor: Love and Thunder per una breve apparizione.

Ad Alexander piace interpretare questo personaggio e ora vuole la sua serie TV spin-off incentrata su Lady Sif. L’attrice ha proprio detto apertamente che desidererebbe avere una sua serie Marvel per Disney+, e ha già una chiara idea di chi vorrebbe al fianco come comprimario. Niente meno che Beta Ray Bill.

L’attrice ha condiviso quanto segue sui social media: “E se Lady Sif avesse una serie, cosa vorreste vedere? Io adoro Beta Ray Bill Cosa ne pensi Walter Simonson?“.

Qui sotto potete vedere il post:

https://www.instagram.com/p/CfhJ_1zpbpk/

L’attrice ha rilasciato questo post sul suo account Instagram ufficiale, così da farlo vedere ai suoi fan e raccogliere consensi, come si fa di recente per chiedere alla House of Mouse un progetto solista, ma soprattutto ha taggato Walter Simonson, creatore di Beta Ray Bill, e uno degli scrittori più influenti del mondo di Thor.

Per chi non sapesse chi sia Beta Ray Bill, ecco di seguito una descrizione ufficiale: Beta Ray Bill, conosciuto anche come Beta Ray Thor, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Walter Simonson, pubblicato dalla Marvel Comics. La sua prima apparizione avviene in The Mighty Thor (vol. 1) n. 337 nel novembre 1983.

Beta Ray Bill è un supereroe creato dai Korbiniti, una pacifica razza aliena. In passato avevano perso il loro pianeta a causa del demone Surtur. Gli scienziati pertanto radunarono i combattenti più valorosi e fusero le loro anime in un corpo costruito artificialmente. Beta Ray Bill vagò insieme al “Skutteblut”, una nave spaziale dotata di un’intelligenza artificiale, alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile per il suo popolo. Beta Ray Bill giunse in una zona dello spazio sorvegliata dallo S.H.I.E.L.D., i quali, preoccupati, inviarono Thor, che per entrare forò la nave aliena; Beta Ray Bill lo scambiò per un demone che aveva attaccato la sua razza. Skutteblutt atterrò sulla terra per cercare qualcuno che la potesse riparare ma, quando atterrarono, Beta Ray Bill venne circondato dagli agenti dello S.H.I.E.L.D. Sollevando il martello di Thor, ottenne immediatamente la forza di Thor e altri suoi poteri.

