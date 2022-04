Jake Gyllenhaal loda l’esperienza sul set di Spider-Man: Far From Home dicendo che ha cambiato la sua visione della recitazione

Jake Gyllenhaal ha recitato in molti film iconici nel corso della sua carriera, da Donnie Darko a Brokeback Mountain, che gli è valso una nomination all’Oscar nel 2006.

Attualmente sta promuovendo il suo nuovo film Ambulance, diretto da Michael Bay al fianco de vincitore di un Emmy, Yahya Abdul-Mateen II. Ovviamente, negli ultimi due anni, Gyllenhaal è diventato famoso soprattutto per il ruolo di Mysterio in Spider-Man: Far From Home.

Durante una recente intervista con Vanity Fair, Gyllenhaal ha rivelato che il film di Spidey ha cambiato la sua visione della recitazione.

“Ciò che è stato interessante, quando sono entrato sul set di Spider-Man: Far From Home… ho pensato che mi stessi prendendo davvero troppo sul serio. In effetti, ne sono sicuro. Penso di aver davvero perso nel tempo la voglia di giocare, il senso del divertimento, quell’atteggiamento da clown della classe che avevo, il fare facce buffe per far ridere. È stata una cosa così catartica poter buttare via tutta la serietà accumulata e diventare davvero l’attore che penso di esser sempre voluto essere in molti modi”, ha spiegato Gyllenhaal. “Ho ritrovato il bello, il divertimento e la gratitudine per il fatto di essere li e di poterlo fare. Ho valorizzato la famiglia che si crea mentre si gira un film, l’esperienza che vivi con le persone con cui giri il film. Penso che attraversiamo viaggi nella nostra vita in cui ci troviamo in situazioni particolari, e nel caso di Spider-Man, penso di aver capito: ‘Ehi, sai, recitare è davvero divertente. ? Divertiti! Smettila di prenderti troppo sul serio. E le persone qui sono fantastiche! Goditi il momento, la vita intorno a te, perché scorre velocissima’.”

Ieri sera, Gyllenhaal ha ospitato Saturday Night Live per la prima volta dal 2007. Gyllenhaal ha menzionato specificamente alcune delle battute problematiche che sono state fatte nel suo monologo in quel momento, facendo anche riferimento ad alcuni degli schizzi emotivi che sono accaduti nell’episodio, e ha persino preso in giro bonariamente la Marvel: “Sono così, così entusiasta di essere tornato a SNL“, è iniziato il monologo di Gyllenhaal. “L’ultima volta che sono stato invitato è stato il 2007. Sapete quanto tempo è passato? E’ tipo come 400 film Marvel fa”.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...