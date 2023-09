Jake Gyllenhaal: l’omaggio a Prince of Persia nel suo libro per bambini fa impazzire i fan!

Jake Gyllenhaal, noto non solo per le sue straordinarie performance cinematografiche ma anche per la sua incursione nell’editoria, ha recentemente fatto un’incredibile rivelazione riguardo al suo primo libro per bambini, “The Secret Society of Aunts and Uncles”. Questo volume, scritto in collaborazione con la sua migliore amica Greta, narra la storia avvincente di un giovane aspirante ballerino di dieci anni, impegnato in un’avventura affiancato dal suo zio.

Ma ciò che ha catturato l’attenzione degli appassionati di cinema e videogiochi è il subdolo omaggio a “Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo” presente all’interno del libro. L’illustratore Dan Santat ha inserito un piccolo e inaspettato easter egg: durante una scena cruciale in cui il giovane ballerino si ritrova incapace di esibirsi di fronte al pubblico, uno degli spettatori tiene in mano un opuscolo per lo spettacolo teatrale chiamato “The Persians”, un chiaro riferimento al film in cui Jake Gyllenhaal ha recitato come protagonista.

L’attore ha scherzato sulla cosa, dichiarando che Santat ha una propensione a infilare dettagli umoristici nei suoi lavori e talvolta modifica persino il nome di Gyllenhaal apposta. Tuttavia, ha rivelato che questa scelta artistica ha toccato una corda sensibile, poiché il personaggio principale, Leo, sta attraversando un momento di profonda crisi in quella stessa scena.

Jake Gyllenhaal: l’attore dalle stelle ai successi straordinari

Jake Gyllenhaal, un nome che evoca successo e prestigio nel mondo del cinema, ha collezionato una serie di ruoli indimenticabili che lo hanno elevato al rango di una delle stelle più brillanti di Hollywood. Tra i suoi successi più emblematici spicca la sua interpretazione in “Brokeback Mountain”, un film che ha sfidato gli stereotipi e gli ha fatto guadagnare una candidatura all’Oscar.

Ma il talento di Gyllenhaal si è rivelato versatile in ogni genere cinematografico: dalla sua performance straordinaria in “Nightcrawler”, in cui ha incarnato un reporter senza scrupoli, al suo ruolo memorabile in “Zodiac”, dove ha interpretato un giornalista d’inchiesta impegnato nella caccia a un serial killer. Senza dimenticare il suo coinvolgente lavoro in “Donnie Darko”, un cult del cinema indipendente. La sua carriera è stata una continua dimostrazione di abilità e impegno, e non vediamo l’ora di vedere quale sarà il prossimo capitolo di questo attore straordinario.