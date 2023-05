James Baxter rilascia un delizioso test d’animazione per un film su Medusa mai realizzato

Nel periodo del 2014, Sony Pictures ha annunciato un nuovo film d’animazione che stava sviluppando intitolato Medusa.

Il film avrebbe raccontato la storia del mostro mitologico in un modo nuovo. Medusa sarebbe stata solo una ragazza che avrebbe cercato di adattarsi ai suoi coetanei, e quando la sua nuova popolarità l’avrebbe trovata ciò avrebbe fatto arrabbiare il Dio sbagliato. Nel film sarebbe stata maledetta e trasformata nel mostro dai capelli di serpente che conosciamo per questo motivo, e avrebbe finito per unirsi a un gruppo disordinato di disadattati tratti dalla mitologia greca per scoprire che ciò che ti rende diverso è ciò che ti rende forte.

Mentre la storia sembra divertente, anche se non rivoluzionaria, Lauren Faust, sappiamo che la produttrice esecutiva di My Little Pony era stata coinvolta nel progetto. Purtroppo, alla fine tutto è andato in pezzi e nel 2019 il progetto è stato ufficialmente cancellato.

Di recente, però, il leggendario animatore James Baxter ha rilasciato un breve test di animazione per il film mai uscito. Sebbene sia breve, possiamo vedere una Medusa dai capelli di serpente che corre, salta e interagisce con gli adorabili serpenti che compongono i suoi capelli.

Il character design che vediamo è davvero bello, ricorda molto Ercole per ovvie ragioni, che è un film che molti fan della Disney amano. Non so se il destino finale di questo film sarebbe stato quello di un buon vecchia classico della Casa di Topolino, disegnato a mano in 2D o se sarebbe stato un film d’animazione in 3D, ma penso che il pubblico si sia perso qualcosa di divertente quando questo film è stato demolito.

Potete dare un’occhiata al test di animazione qui sotto:

Mi piace: Mi piace Caricamento...