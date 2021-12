James Cameron conferma la leggenda hollywoodiana dietro Aliens

Se sei un fan del cinema con un’ossessione per il lavoro di James Cameron, allora potrebbe esserci una storia su come ha lanciato Aliens che hai sentito diverse volte.

Secondo quanto riferito, Cameron è andato alla 20th Century Fox dicendo semplicemente che era desideroso di fare un sequel dell’Alien di Ridley Scott, e la cosa ha avuto uno sviluppo semplice.

La leggenda vuole che il regista abbia scritto il titolo su una lavagna, ha aggiunto una S alla fine, e poi ha trasformato quella S nel simbolo del dollaro. Per anni questo è stato un sentito dire nei circoli degli appassionati, e la cosa è stata consegnata alla leggenda. Adesso Cameron stesso ha confermato che è tutto vero.

“Sì, è vero”, ha detto Cameron a CinemaBlend quando gli è stato chiesto della leggenda. “Mi è venuto in mente in questo momento. In realtà era sul retro di una sceneggiatura, o una sorta di documento di presentazione. Potrebbe essere stato lo script, non ricordo bene. Ero seduto con i tre produttori, ed eravamo nell’ufficio dell’allora capo della 20th Century Fox. Così ho detto: ‘Ragazzi, ho un’idea per il titolo’, quindi ho scritto “Alien” a caratteri cubitali, ho messo una S alla fine e gliel’ho mostrata. Ho detto: ‘Voglio chiamarlo Alien, perché non ce ne sarà solo uno, ma un esercito. E’ questa la differenza. Sarà molto semplice e molto spettacolare. Ma ecco in cosa si tradurrà’, e li ho fatto il mio passo. A quanto pare ha funzionato, visto che sono rimasti entustasti della cosa. Non l’hanno mai messo in dubbio.”