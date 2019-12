Con il primo in arrivo nel 2021, James Cameron crede che i sequel di Avatar incasseranno più di Avengers: Endgame.

Avatar è un film decisamente molto importante per determinate innovazioni tecniche per quanto riguarda la perfomance capture e il cinema d’animazione, ma è rimasto nella storia anche per esser stato per dieci anni il film col maggior incasso di sempre (senza contare l’inflazione). Record superato dal culmine del Marvel Cinematic Universe, ovvero Avengers: Endgame dei fratelli Russo, in quanto, esattamente come Avatar dieci anni fa, è stato un vero e proprio evento cinematografico che ha portato in sala una quantità di persone colossale.

Durante un’intervista con USA Today, lo stesso James Cameron, che tornerà alla regia di Avatar 2, ha rivelato di esser sicuro che il sequel di Avatar incasserà più di Endgame, dato che il successo del cinecomic dei fratelli Russo ha dimostrato che la gente, nonostante Netflix & co., ha ancora voglia di andare al cinema per vedere un film:

Credo sia una certezza. Ma lasciamo a Endgame il suo momento, e festeggiamo il fatto che la gente vada ancora al cinema.

Infatti, andando avanti con l’intervista, ha commentato questo grande risultato da parte del film dei Marvel Studios:

L’ho visto come un ottimo segno. Ero molto preoccupato del fatto che i nuovi servizi streaming e tutti i diversi modi di vedere i film al giorno d’oggi potessero erodere la pratica di andare al cinema, fino al punto in cui un nuovo film di Avatar – anche se fosse migliore del primo, e accolto meglio – non potesse mai raggiungere lo stesso livello al box office. Ora quantomeno sappiamo che una cosa del genere è ancora possibile nelle sale cinematografiche.

Avatar 2 (titolo non ufficiale) uscirà nelle sale statunitensi il 17 dicembre 2021, con James Cameron alla regia, su una sceneggiatura di Josh Friedman e dello stesso Cameron, e con Jon Landau e James Cameron come produttori. La fotografia è a cura di Russell Carpenter.

Nel cast Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine), Stephen Lang (Miles Quaritch), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), David Thewlis (Peylak), Cliff Curtis (Tonowari), Jemaine Clement (Dr. Ian Garvin), Oona Chaplin (Varang) e Kate Winslet (Ronal). Ancora non confermata la presenza di Vin Diesel.

