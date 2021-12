James Cameron ha confermato che in Avatar 2 vedremo di nuovo Pandora ma anche la Terra

Cameron è stato impegnato a filmare i prossimi sequel di Avatar, e ora spera che il primo sequel vada abbastanza bene da garantire il rilascio di quelli che seguiranno.

Parlando con il regista di Dune, Denis Villeneuve, per Variety (via CB), Cameron ha rivelato qualcosa sui piani per il suo Avatar 2, e cosa significa impegnarsi in una singola saga per tutto il tempo necessario per girare quattro film uno dopo l’altro.

“Beh, è ​​stata una decisione impegnativa perché volevo farlo bene, o semplicemente non farlo”, dice Cameron. “Ho preso questa – immagino, strana – che tutto ciò che avevo bisogno di dire artisticamente, potevo dirle all’interno della struttura dell’universo. Proprio come avviene in Dune attraverso i mondi, i successivi film di Avatar si svolgono lungo due mondi, perché parte della storia si svolge sulla Terra.”

Nella stessa intervista, Cameron ha confermato che “Avatar 2 è in linea con il primo”, ha confermato che hanno già un montaggio funzionante dal punto di vista narrativo, e ora sono in piena post-produzione.

“Mi sento abbastanza fiducioso con quel film. Il terzo è ancora un po’ oscuro. È troppo lungo. Non ho ancora trasportato la mia energia nel processo di montaggio, ma so di avere il materiale giusto. Questa è la cosa importante. Ho fatto tutte le riprese.”

Il regista ha poi concluso dicendo che hanno mescolato i programmi per il 2 e il 3 per girarli assieme, in base ai tipi di scene e di ambienti, trattando il tutto come se fosse una sorta di miniserie di sei ore.

