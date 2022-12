James Cameron parla della scommessa fatta col sequel di Avatar e dei temi che voleva inserire nel film

La Disney scoprirà presto cosa ha davvero guadagnato dall’acquisizione del Gruppo Fox, ovvero il potenziale money-maker e artistico (non credo alla Disney importi molto) di un frachise come Avatar.

Avatar: La Via dell’Acqua è uscito da pochi giorni e già sta riscuotendo il suo meritato successo, con il suo giusto quantitativo drammatico, considerando che ogni film che James Cameron ha realizzato dalla sua svolta nel 1984 The Terminator è stato preceduto da voci che il bisogno del regista di grandi budget sarebbe stato conseguenza di un fallimento quasi assicurato.

Sappiamo bene però che non è mai successo, non in Terminator 2: Judgment Day, The Abyss, Aliens, True Lies, Titanic e ancora con Avatar, il cui incasso ha superato Titanic portandolo ad essere il film di maggior incasso di sempre in tutto il mondo. Non che non sia stato stressante; l’ex capo della Fox, Bill Mechanic, una volta ha detto che non avrebbe fatto un controllo fisico durante lo sviluppo di uno di questi film, per paura che il suo dottore lo ricoverasse in ospedale per ipertensione. Ma nessuno fino ad oggi ha perso scommettendo su Cameron.

In una lunga intervista con Dealine uscita il 13 dicembre, Cameron ha parlato della posta che è stata messa su piatto girando i sequel uno dopo l’altro, e cosa è successo quando le cose non sono andate al meglio dopo aver prestato il suo contributo creativo a Terminator: Destino Oscuro, dopo aver rinunciato alla saga quando i diritti della sua creazione sono passati a Mario Kassar e Andy Vajna, che hanno fatto fallire i suoi piani per realizzare lui stesso un terzo film. Ma soprattutto ha parlato di Avatar: La Via dell’Acqua.

Per cominciare, l’intervistatore ha parlato di Top Gun: Maverick, che è stato il film che ha fatto uscire le persone di casa per andare al cinema dopo il Covid; di Black Panther: Wakanda Forever che ha fatto lo stesso, e di Avatar: La Via dell’Acqua che porta con se la speranza che il cinema sia resuscitato.

“Sono appena tornato da Tokyo”, ha detto Cameron, al tempo quando è uscita l’intervista. “Sono riuscito a prendere il Covid durante il volo, credo, e quindi, sono isolato e non posso davvero andare alla mia prima stasera. Il numero di persone a cui ho detto nel corso degli anni: ‘Oh, ci vediamo, ci vediamo alla premiere, sai?’. Quindi no, non sono potuto andare alla premiere.”

Dopo ben 13 anni per sviluppare il film, che a differenza del tuo primo Avatar non sembra una tantum, Cameron ha piantato i semi in questo film per sostenere una saga. Un po’ di destino manifesto in cui i cattivi sono andati oltre la devastazione di questo pianeta per le sue risorse naturali, e un potenziale nuovo inizio per una specie che ha rovinato il proprio pianeta. Quando è nata l’idea, quella che alimenterà il franchise del prossimo decennio?

“È davvero interessante. Sai, quando abbiamo fatto il primo Avatar non l’abbiamo visto davvero come l’inizio di una storia più grande. Abbiamo visto una combinazione del successo del primo film, non solo finanziario ma in termini di messaggio globale, e la quantità di entusiasmo che ha generato all’interno delle comunità di tutto il mondo e il numero di leader indigeni del Sud America, Canada, Australia, dappertutto… sono venuti da noi e ci hanno detto. ‘Wow, stai davvero parlando della nostra lotta. Hai fatto il film su di noi’. Ho sempre detto di sì, anche se era vero solo nel senso più generico. Quindi è divertente che parli di destino manifesto. Questo è in realtà il nome che ho dato all’astronave che scende e incenerisce la foresta. Quella sequenza in realtà la chiamiamo la sequenza del destino manifesto. Per una ragione storica abbastanza ovvia: l’espansione. L’espansione coloniale negli Stati Uniti era considerata un destino manifesto. L’atteggiamento era che ci meritavamo quella terra, che fosse nostra per diritto, dovevamo rivendicarla come nostra cosi che potessimo prenderla, indipendentemente dal fatto che ci vivessero già delle persone. È lo stesso principio. Ma sai, penso che a parte cause, temi e sottotesto, c’era anche semplicemente la gioia e l’attrazione che il film sembrava creare per le persone. E quando mi sono seduto a parlare con il mio team di sceneggiatori, ho detto: ‘Dobbiamo capire come quel film ha davvero funzionato nella mente e nel subconscio del pubblico, e dobbiamo farlo di nuovo’. La mia chiave era la bellezza e il senso di appartenenza, un senso di connessione. C’erano alcuni temi inconsci di cui sentivo di aver bisogno, per assicurarci che la storia ci portasse in luoghi in cui potessimo visualizzarli, e la bellezza è uno di questi. Non credo che la gente dia abbastanza enfasi alla bellezza nei film di questi tempi, qualcosa che tocca davvero l’anima visivamente.”

A quanto pare, fra le ispirazioni per realizzare Avatar: La Via dell’Acqua, oltre a quanto citato prima, figura anche quella che forse è una delle più grandi trilogie della storia del cinema, se non LA, Il Signore degli Anelli.

Cameron ha girato questo il suo film e parte degli altri in tre anni alla Weta in Nuova Zelanda, dove Peter Jackson ha girato i tre film de Il Signore degli Anelli contemporaneamente. Ha lavorato con la consapevolezza che il fallimento avrebbe potuto mandare in bancarotta la New Line.

“Peter ed io siamo amici e vivo nella stessa città in cui vive lui ora, a Wellington in Nuova Zelanda. Gli dico sempre che è stata la scommessa più grande e folle della storia del cinema. Penso che questa sia una grande scommessa, una scommessa molto grande dal punto di vista monetario, ma penso che quella fosse pazza. Hanno dimostrato che era possibile, ne sono rimasto affascinato e ho pensato: ‘Wow, quanto sarebbe bello dare forma a quel livello di dettaglio nella costruzione del mondo attorno ai personaggi? Quello che Tolkien e Peter hanno fatto”. Sarebbe fantastico farlo. L’unico problema per noi è che non avevamo tre romanzi da comprare. Abbiamo dovuto inventarcelo da soli il mondo, quindi ci è voluto del tempo, e questo è probabilmente il motivo del divario tra il film 1 e il film 2. Venire fuori con quella storia, quel lato epico con tutto quel livello di dettaglio… doveva essere una trilogia, e poi è cresciuta in altri quattro film. Eravamo tutti abbastanza contenti perché la storia ci piaceva. È tutto scritto, tutto progettato, abbiamo tutte le nostre creature e i nostri habitat e il nostro mondo. Quindi tutto ciò che dobbiamo fare è solo aggiungere un po’ di successo al mix e quelle tessere del domino cadranno, e poi non rimarremo fuori dalle conversazioni sulla cultura pop, saremo presenti da questo film in poi, un po’ come ha fatto anche la Marvel. Hanno dato forma ad un successo, dopo successo, dopo successo diventando pare dello zeitgeist, e hanno costruito un enorme seguito di fan. Mi piacerebbe poter fare la stessa cosa, ma sai, tutto dipende da come le persone reagiranno al film.”

Ovviamente la reazione del pubblico è ugualmente importante, soprattutto in termini d’incasso. In questo argomento in particolare diversi sciacalli già si sono fiondati sul film, condividendo assurde congetture sul fatto che, se non incasserà 2 miliardi di dollari, allora sarà un flop. Ci tengo a dire, prima di continuare, che ciò non è vero, e che già con 500-700 milioni il film sarà definibile un successo. Come successe a Bill Gates, le cui parole sui vaccini vennero travisate, anche quelle di Cameron lo sono state. Il regista ha semplicemente detto che per lui sarebbe strano se incassasse meno del primo film, che è arrivato quasi a 3 miliardi. Tutto qua.

Per continuare, c’è una possibilità che si possa arrivare a cambiare Avatar e i suoi sequel, da quello che il regista spera possa prendere vita, a qualcosa di troncato, cosa che è quasi accaduta a Peter Jackson ne Il Signore degli Anelli.

“E’ fattibile”, ha sottolineato Cameron. “Voglio dire, ci ho pensato molto. È sicuramente fattibile e sarebbe soddisfacente. Non sarebbe così soddisfacente per me perché quello che succede è che, dopo [Avatar 3], la storia va in una direzione davvero inaspettata e il tre è una sorta di punto di arresto naturale. Entriamo in un problema completamente nuovo, e poi l’intero problema assorbe il film 4 e il film 5. Quindi è un punto di arresto naturale. Ma non mi piace pensare in termini di fallimento, mi piace pensare in termini di successo. Quindi non ci penserò troppo per le prossime tre settimane perché penso che sarà il terzo fine settimana di rilascio che ci dirà qual è la nostra traiettoria: se siamo stati poco profondi o abbiamo fatto il passo più lungo della gamba. Se cadremo sarà forse dipeso da forze di mercato, o dalla la capacità di attenzione del pubblico, o magari il Covid. Non posso prevedere queste cose.”

