James Cameron parla di Avatar 3 e del popolo del fuoco che vedremo nel film

Finalmente… 13 anni dopo l’uscita trionfante di Avatar, James Cameron è tornato con il suo sequel Avatar: La Via dell’Acqua nelle sale mercoledì 14 dicembre, senza dubbio il film più atteso dell’anno 2022, se non del decennio.

Con ormai la proiezione alle spalle, i fan sono rimasti estasiati del ritorno su Pandora, ancora una volta esposto all’avidità umana. Di passaggio a Parigi per un’eccezionale proiezione del suo film, il regista è tornato, faccia a faccia con 20 Minutes, per questa eccezionale avventura cinematografica.

Lungo questa intervista recentemente venuta fuori, il regista ha avuto modo di parlare di diverse cose, ma una è spiccata fra tutte, una che racchiude dettagli circa il terzo film della saga. Quindi, cosa possiamo aspettarci dal prossimo film?

“Culture diverse da quelle che ho già mostrato”, dice Cameron. “Il fuoco sarà rappresentato dagli ‘Ash People’. Voglio svelare i Nav’i da un’altra angolazione perché, per il momento, ho mostrato solo i loro lati positivi. Nei primi film ci sono esempi di umani molto negativi ed esempi molto positivi di Navi. In Avatar 3, faremo il contrario. Esploreremo anche nuovi universi continuando la storia dei personaggi principali. Posso dire che le ultime parti saranno le migliori. Gli altri erano un’introduzione, un modo per apparecchiare la tavola prima di servire il pasto. Ma, ovviamente, tutto dipenderà da come Avatar 2 verrà accolto, se troverà il suo pubblico.”