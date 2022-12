James Cameron rivela che un riavvio del franchise di Terminator è in discussione parlando di intelligenza artificiale

Il regista di Avatar, James Cameron, è interessato a riavviare uno dei suoi franchise originali.

Oltre a dirigere il franchise di Avatar, il film di grande successo Aliens e sequel dell’Alien di Ridley Scott, il regista ha costruito il suo franchise di Terminator con l’amatissimo Terminator 2: Judgment Day nel 1991. Mentre quel particolare franchise non è stato all’altezza nei 30 anni da allora, i nuovi commenti di Cameron suggeriscono che il franchise potrtebbe tornare nella sua vera forma.

Parlando con Will Arnett nel suo podcast Smartless, James Cameron ha rivelato che il riavvio del suo franchise di Terminator “è in discussione”. Il regista ha condiviso queste informazioni parlando dell’uso della tecnologia di Avatar 2 e di come ciò contrasti con il messaggio dei suoi film Terminator.

Infatti, la sua associazione con la tecnologia, sia dietro la macchina da presa che sul grande schermo, è nota anche all’interno delle comunità scientifiche. Secondo Cameron, ogni volta che alza la mano a un seminario scientifico sull’intelligenza artificiale, viene chiamato “quel ragazzo di Skynet”.

“Oh, assolutamente, beh, non ho paura, ma sono certamente piuttosto preoccupato per il potenziale uso improprio dell’IA. Penso che l’IA possa essere eccezionale. Penso anche che potrebbe, sai, letteralmente essere la fine del mondo. Voglio dire, ho parlato con tanti gli scienziati dell’IA, e ne conosco un sacco. Ogni volta che alzo la mano a uno dei loro seminari, iniziano a ridere: ‘Oh, quello è quel ragazzo di Skynet, sì, certo, vogliamo davvero sentirti, giusto?’.”

Il regista ha continuato sottolineando che “il punto è che nessuna tecnologia è mai stata utilizzata come arma” e ha persino scherzato sul fatto che l’intelligenza artificiale avrebbe potuto già prendere il sopravvento, spiegando “quanto sia assurdo tutto in questo momento”.

“E sai il punto è che nessuna tecnologia è mai stata utilizzata come arma, e vogliamo davvero combattere qualcosa di più intelligente di noi che non siamo noi nel nostro mondo? Non credo. Voglio dire, guarda, un intelligenza artificiale avrebbe potuto conquistare il mondo e se fosse stato lo starebbe già manipolando e semplicemente non lo sapremmo perché avrebbe il controllo su tutti i media e su tutto.”

Quando gli è stato chiesto se si sente responsabile in merito a questi temi, il regista ha notato che non ha a che fare con l’intelligenza artificiale in Avatar, ma tornerebbe a parlare della cosa con Terminator se gli venisse voglia di “rilanciare quel franchise, cosa che è in discussione”.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...