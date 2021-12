James Cameron si apre circa dettagli e speranze sul suo tanto atteso sequel di Avatar

Cosa fai dopo aver realizzato il film con il maggior incasso al mondo di tutti i tempi, infrangendo il record che tu stesso avevi stabilito più di un decennio prima? Se sei James Cameron, fai un respiro e poi ti tuffi a capofitto nel profondo, letteralmente.

Dopo aver superato il botteghino con Avatar del 2009, la sua fantastica saga di alieni dalla pelle blu e messaggi ambientalisti e anti-colonialisti, il regista ha promesso di tornare con non uno ma ben quattro sequel. Il regista decise che il primo di questi, in arrivo nei cinema il 16 dicembre 2022, sarebbe stato ambientato principalmente sott’acqua, richiedendo anni di ricerca tecnologica e mesi di addestramento degli attori per trattenere il respiro per lunghezze che avrebbero impressionato anche un Navy SEAL.

Ora Cameron è finalmente pronto a riaccogliere il pubblico su Pandora con un’ambiziosa avventura subacquatica che è stata letteralmente in lavorazione per un decennio.

“Sembra un po’ assurdo, il processo”, ammette Cameron, 67 anni, con una risata. “Voglio dire, se Avatar non avesse fatto così tanti dannati soldi, non lo avremmo mai fatto, il che è un po’ pazzesco.”

Ascoltare il regista descrivere il viaggio di Avatar 2 fa sembrare il detto “un po’ folle” un eufemismo. Cameron ha iniziato a pianificare il sequel nel 2012, coinvolgendo un team di sceneggiatori nel 2013 che ha aiutato a delineare quattro storie che si sarebbero estese attraverso le diverse geografie di Pandora e avrebbero continuato la storia dell’uomo contro la natura del primo film. Le riprese di Avatar 2 sono iniziate nel 2017, con una storia ambientata circa 14 anni dopo l’originale: l’ex soldato umano Jake Sully (Sam Worthington) e la guerriera Na’vi, Neytiri (Zoe Saldana), hanno messo su famiglia, e gran parte del film è incentrato sulla loro prole preadolescente.

“Alla fine, i sequel sono una storia sulla famiglia e le distanze che i genitori faranno per tenere insieme quella famiglia e tenerla al sicuro”, spiega il produttore Jon Landau. “Dico sempre che i film di Jim hanno temi universali e, in realtà, non c’è un tema più universale della famiglia.”

Sia Avatar 2 che 3 sono per lo più ambientati dentro e intorno all’oceano, introducendo un nuovo clan di Na’vi che abita sulla barriera corallina, chiamato Metkayina. Landau descrive le nuove spiagge tropicali e le coste di Pandora come un paradiso balneare: “Bora Bora sotto steroidi”.

Se il primo film era tutto sulla foresta pluviale, con il suo racconto ammonitore sulla deforestazione, le new entry sono una lettera d’amore al primo amore di Cameron, il mare. Il regista di Titanic ha a lungo sostenuto le esplorazioni oceaniche e nel 2012 ha completato un viaggio da record fino al fondo della Fossa delle Marianne.

“Faccio la cosa dell’oceano quando non faccio film”, dice. “Quindi, se potessi unire i miei due più grandi amori – uno dei quali è l’esplorazione dell’oceano; l’altro, il cinema – perché non dovrei?”

Ma ambientare una storia sotto il livello del mare presenta più di alcune sfide. L’innovativo processo di motion-capture progettato per il primo Avatar non era destinato a funzionare sott’acqua, quindi Cameron e il suo team hanno dovuto progettare un modo per registrare accuratamente i movimenti e le espressioni facciali degli attori mentre erano immersi. Le riprese poi sono state animate dagli artisti della società di effetti visivi pluripremiata Weta Digital. Gran parte delle riprese in performance-capture si sono svolte in una piscina da 3406870,61 litri (costruita appositamente per i sequel), che imita le correnti vorticose dell’oceano e le onde che si infrangono.

“I miei colleghi all’interno della produzione hanno davvero fatto pressioni per farci fare le riprese all’asciutto, appendendo le persone ai fili”, osserva Cameron. “Ma ho pensato che non funzionasse perché non sembrava reale. Ho persino lasciato che facessero un test, ma non mi piaceva.”

Molti dei membri del cast si sono preparati alle riprese ottenendo la certificazione subacquea, culminata in un’immersione con le mante alle Hawaii. Ma quando si trattava di filmare, le bolle d’aria e la tecnologia subacquea avrebbero interferito con il processo di performance-capture, quindi ogni attore ha dovuto allenarsi con subacquei professionisti fino a quando non hanno potuto immergersi in apnea, trattenendo il respiro per minuti alla volta.

Cameron afferma che la 72enne Sigourney Weaver, che sta tornando in un nuovo ruolo top secret dopo essere morta nel primo film, potrebbe facilmente trattenere il respiro per sei minuti e mezzo, mentre il nuovo membro del cast Kate Winslet: “ha lasciato a bocca aperta tutti quando lo ha fatto, trattenendo il respiro per sette minuti e mezzo”. Avatar 2 segna la reunion tra Cameron e la stella di Titanic, Winslet; la 46enne vincitrice di un Oscar ed un Emmy interpreta uno dei Metkayina, un misterioso personaggio di nome Ronal.

“Uno dei miei ricordi preferiti era che avevamo questa vasca circolare, larga forse 40 piedi, con un grande portale di vetro. Ci sono passato davanti un giorno e ho visto Kate Winslet camminare sul fondo della vasca”, ricorda Landau. “Stava camminando verso di me e mi vedeva dalla finestra. Si è limitata a salutare, è arrivata alla fine del muro, si è girata ed è tornata indietro.”

Il primo film non è stato un lavoro semplice, c’è voluto più di un decennio per arrivare sullo schermo dopo che Cameron ha avuto l’idea per la prima volta. Ma Cameron e Landau affermano che il loro obiettivo per i sequel era puntare più in alto e immergersi più a fondo. Le riprese principali di Avatar 3 sono già terminate e Weta ha iniziato la postproduzione anticipata di alcune scene. Il quarto e il quinto film sono attualmente fissati per il 2026 e il 2028.

“Quello che stiamo facendo ora, dal punto di vista della storia e del mondo, è su una scala molto più ampia”, afferma Landau. “È sia eccitante che stimolante. Stiamo mettendo insieme molti più dettagli, prima di tutto, per quanto riguardo le performance del cast, ma stiamo anche [anche] mettendo assieme molti più dettagli circa la diversità.”

Tuttavia, mentre una serie di sequel ad alto budget del film con il maggior incasso mai realizzato può sembrare una sfida davvero schiacciante, Cameron pensa che il panorama cinematografico sia cambiato selvaggiamente da quando il primo Avatar è uscito nei cinema.

Nel 2009, Netflix stava appena iniziando a guadagnare popolarità, Blockbuster non aveva ancora dichiarato bancarotta e lo studio originale di Avatar, la 20th Century Fox, era ancora lontana anni dall’essere assorbita dalla Disney. In una nuova era di supereroi e costumi sgargianti, Cameron spera, 13 anni dopo, che il pubblico sia disposto a connettersi di nuovo con la sua storia ambientata in pianeti lontani. Dopotutto, nel 2019 Avengers: Endgame ha superato Avatar come il film col più grande incaso di sempre, anche se poi Avatar si è ripreso la corona dopo una riedizione in Cina all’inizio del 2021, stabilendo un nuovo record di $ 2,847 miliardi in tutto il mondo.

“Il grosso problema è: faremo dei dannati soldi?”, dice Cameron dei suoi sequel pianificati. “I film grandi e costosi devono fare un sacco di soldi. Siamo in un nuovo mondo post-COVID, post-streaming. Forse quei numeri [al botteghino] non si vedranno mai più. Chi lo sa? È tutto un grande lancio dei dadi.”

