James Cameron vorrebbe sfruttare lo streaming per rilasciare versioni estesi dei film

Il regista di Avatar 2, James Cameron, afferma che gli piacerebbe vedere due versioni di uno dei suoi film futuri: una per lo streaming e una per le sale.

Cameron è il regista dietro film classici come Terminator 2, True Lies, The Abyss, Titanic, Alien e Avatar, che hanno tutti spinto i termini dell’arte cinematografica con innovazioni tecniche, artistiche e narrative. Il regista premio Oscar ha compiuto uno sforzo continuo per inventare nuove tecnologie, fisiche e digitali, per portare il cinema a un livello superiore.

Avatar di Cameron è attualmente il film con il maggior incasso di tutti i tempi, con Titanic al terzo posto. Il regista è attualmente al lavoro non su uno, ma su ben quattro sequel di Avatar, con Avatar 2 in arrivo nel 2022. I sequel del suo mega franchise di successo avranno ancora una volta Sam Worthington e Zoe Saldana nei panni di Jake Sully e Neytiri, due membri del razza aliena nativa conosciuta come Na’vi, che occupa un pianeta ricco e lussureggiante chiamato Pandora.

Ora che la trama verterà su loro che danno inizio ad una propria famiglia, i due protagonisti devono continuare a difendere la loro casa dagli invasori alieni. Il film vede nel cats anche Kate Winslet, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Giovanni Ribisi e Jemaine Clement.

In un segmento “Directors on Directors” per Variety (via SR), Cameron ha parlato con il regista di Dune, Denis Villeneuve, delle loro esperienze condivise nella realizzazione di film ad alto budget, nonché di come sarà il futuro per il mezzo.

Villeneuve ha chiesto il punto di vista di Cameron sullo streaming e se ha paura di come si stanno evolvendo le cose. Cameron ha risposto dicendo che “non ha paura” e che gli piace quando le cose sono “caotiche”. Il regista quindi delinea il suo desiderio di utilizzare lo streaming in modi che “non sono mai stati fatti prima”, con l’idea di realizzare un film con un taglio di sei ore e uno di due ore e mezza, con la versione più lunga per lo streaming e la versione più corta per il cinema.

“Penso che quello che possiamo vedere sia una forma espansa di cinema. Voglio fare un film che duri sei ore e due ore e mezza allo stesso tempo. Lo stesso film. Puoi trasmetterlo in streaming per sei ore, oppure puoi goderti una versione più condensata e coinvolgente di quell’esperienza in un cinema. Stesso film. Solo, uno è il romanzo e uno è il film. Perché no? Usiamo queste piattaforme in modi che non sono stati fatti prima.”

