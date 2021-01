James Gunn afferma di avere altre idee per degli spin-off oltre a Peacemaker

Il regista di The Suicide Squad, James Gunn, afferma di avere altre idee per degli spin-off oltre a Peacemaker.

Quel film della DC Comics non è ancora uscito in streaming o nei cinema, ma questo non impedisce al regista di pensare a nuove idee che coinvolgano il selvaggio rooster di personaggi che ha assemblato. Peacemaker, l’antieroe di John Cena nel film, sta già ottenendo una serie spin-off per HBO Max. Secondo il Twitter di Gunn, sembra che altri personaggi potrebbero unirsi a lui. La Warner Bros. ha chiaramente investito molto in The Suicide Squad. Se la visione del regista si realizzasse, sarebbe un gioco da ragazzi sottoporre nuove idee per spin-off allo studio. Vedremo se questo si realizzerà, ma per ora, aspettiamo tutti The Suicide Squad.

Qui sotto il tweet:

Yes — James Gunn (@JamesGunn) January 30, 2021

Quando lo spettacolo è stato annunciato, il regista non è riuscito a contenere la sua eccitazione.

“Peacemaker è un’opportunità per approfondire i problemi del mondo attuale attraverso gli occhi di questo supereroe / supercriminale / e il più grande stronzo del mondo”, ha spiegato Gunn. “Sono entusiasta di espandere The Suicide Squad e portare questo personaggio dall’universo dei film DC al ampiezza di una serie. E, naturalmente, poter lavorare di nuovo con John, Peter e i miei amici alla Warner Bros. è la ciliegina sulla torta.”

Cena, che continua ad ascendere ad Hollywood, è assolutamente entusiasta della serie d’azione di HBO Max.

“Ho già detto prima che è stato un grandissimo onore e un’incredibile opportunità far parte di The Suicide Squad e lavorare con James su quello che sarà un film fantastico”, dice Cena. “Sono incredibilmente entusiasta di avere il possibilità di collaborare di nuovo con lui in Peacemaker. Non vediamo l’ora che i fan lo vedano.”

Se l’entusiasmo prima di questo momento non era sufficentemente chiaro, hanno ricevuto alcuni commenti molto favorevoli anche dai fan quando la serie è stata annunciata. HBO Max ha bisogno di quanti più contenuti possibili e Peacemaker è solo un altro fiore all’occhiello insieme a alla Justice League di Zack Snyder e Harley Quinn.

“James Gunn ha la capacità unica di creare un universo espansivo e allo stesso tempo di dare vita all’anima e all’arguzia di ogni personaggio”, ha aggiunto Casey Bloys, Chief Content Officer della HBO. “Non vediamo l’ora di immergerci profondamente nel mondo di Peacemaker”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...