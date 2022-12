James Gunn al centro di messaggi di odio e minacce di morte da parte di “fan” tossici della DC

Internet ha preso fuoco a causa di rapporto in cui si afferma che James Gunn e Peter Safran sono essenzialmente pronti a eliminare qualsiasi residuo dello SnyderVerse nei DC Studios, per un cominciare di nuovo invece di trascinarsi dietro il cadavere di un franchise che avrebbe potuto funzionare, mna che è stato martoriato troppe volte.

Sappiamo ciò che è successo, ad anche se ogni singolo rapporto uscito è vero sol oal 50%, perché i piani reali verranno rilasciati solo a inizio 2023, abbiamo appreso alcuni dettagli circa il possibile futuro.

Pare prorpio tutto stia per riavviarsi, e presumo accadrà proprio con The Flash. Forse il film lascerà la porta aperta circa cosa verrà dopo Flashpoint, e il duo Gunn/Safran (che per comodità chiamerò GuFran), approfitterà della cosa per intraprendere una nuova strada, facendo in modo che il periodo Snyder e Post-Snyder non vada cancellato, ma semplicemente faccia parte di un universo pre-Flashpoint (sappiamo che in casa DC le cose poi tendono a tornare, spesso con una Crisi, quindi diamo tempo al tempo).

Aquaman 3 parrebbe non esser proprio nei piani dell’immediato futuro, e secondo un rumor che non posso darvi per certo, James Gunn lo vorrebbe come parte della nuova direzione come Lobo. La Wonder Woman di Gal Gadot non è stata esclusa, semplicemente lo script del terzo capitolo a lei dedicato non ha incontrato l’approvazione di GaFran, ma ciò non esclude la sua partecipazione nel futuro. Il Superman di Cavill sappiamo che non tornerà, ed oltre all’adattamento su Val-Zod che pare ancora integro, verrà prodotto un nuovo film su Superman scritto proprio da Gunn in persona, che tratterà di lui in giovane età, ma non sarà una origin story, bensì l’Azzurrone conoscerà già i membri della Justice League. Comunque una cosa da far notare c’è: anche se non sarà più Superman, Cavill pare non essere totalmente fuori dai giochi, a detta di Gunn stesso, e si vocifera un futuro in cui Cavill potrebbe interpretare Booster Gold.

Non sappiamo chi sarà Batman (molti giustamente sperano in Pattinson), e sappiamo inoltre che a Ben Affleck è stato proposto di dirigere un film della nuova direzione DC Studios – non di Batman – ma per ora tutto tace. Ci sarà un nuovo film su Black Adam? La vedo dura, però buttare al vento l’opportunità di usare la nuova interpretazione della JSA, con quello stile molto meta-umani anni ’60, credo sia davvero uno spreco, e non ci credo che GuFran non veda il potenziale. In ultimo Blue Beetle, che al suo interno dovrebbe avere rimandi al Batman di Ben Affleck che fine farà? A questo punto è davvero difficile trarre un piano per il futuro, ma confido che questo pugno duro di GuFran saprà darci qualcosa di solido.

Come un orologio svizzero, alcuni dei fan più tossici della DC su Twitter hanno preso in mano la situazione riaccendendo una campagna hashtag: #FireJamesGunn, col pensiero che, quando qualcuno prende una decisione creativa che non si adatta alle loro preferenze, va benissimo augurargli la disoccupazione. Per niente folle eh.

Never a huge Snyderverse fan. Until today when they announced the Wonder Woman film is cancelled. #BringBackZackSnyder #FireJamesGunn https://t.co/iGqSl2vBJV — FostersImaginaryFriend (@FostersFriend) December 8, 2022

Ovviamente al seguito si sono accesi ancora di più i commenti, e i disadattati sono usciti dalle gabbie. Alcuni “fan” di Zack Snyder sono insorti contro James Gunn, e tra i più attivi sono figurati messaggi di odio, annunci di boicottaggi e addirittura minacce di morte.

Loving every death threat to you @JamesGunn #FireJamesGunn — Tiang Listrik Mini (@nana_bababa) December 17, 2022

Giustamente, alcuni utenti di Twitter, fra i fan di Snyder e non, si sono schierati in difesa del regista, alcuni ricordando che i piani per i DC Studios non sono ancora stati rivelati, altri semplicemente imbeccando chi si permette di usare l’anonimato dei social per dare sfogo alla propria pochezza.

