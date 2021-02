James Gunn chiarisce dove i due film dei Guardiani sono ambientati all’interno del MCU

James Gunn chiarisce dove i due film dei Guardiani sono ambientati all’interno del MCU

Guardiani della Galassia Vol. 2 è stato accolto con entusiasmo dai fan e dalla critica quando è uscito nel 2017. Gunn è lo scrittore e regista di entrambi i film dei Guardiani ed è diventato famoso per aver creato cinecomic di massa col suo stile unico proveniente dai film della Troma.

Guardiani della Galassia è stata la prima volta di James Gunn nel MCU, e in quel momento abbiamo visto il franchise uscire dalla sua zona di comfort e introdurre al pubblico storie più vaste che si svolgono non sulla Terra, ma in galassie diverse. Nello specifico, Gunn ha recentemente confermato che i primi Guardiani della Galassia si svolgono nella galassia di Andromeda. Fino a quel momento, a parte forse Thor, i film del MCU si svolgevano sulla Terra, quindi Guardiani della Galassia Vol. 1 è stato un passo necessario in una direzione più espansiva. Allo stesso modo, Guardiani della Galassia Vol. 2 ha introdotto nuovi set e personaggi, espandendo nello spazio.

Rispondendo ad un fan su Twitter, alla domanda su se il secondo film dei Guardiani si svolgesse nella stessa galassia del primo, Gunn ha affermato che non è così – mentre il primo film è ambientato nella galassia di Andromeda, il secondo è ambientato da qualche parte molto più lontano, in una galassia ai confini dell’universo.

Secondo il regista, l’ambientazione potrebbe essere quella di una galassia chiamata “MACS0647-JD”, che è la galassia più lontana conosciuta dalla Terra.

Qui sotto il tweet:

First part takes place in Andromeda. Ego is further away, in a galaxy on the edge of the universe, probably MACS0647-JD or something. https://t.co/xWF7Cp7nz5 — James Gunn (@JamesGunn) February 8, 2021

Gunn ha anche colto l’occasione di rispondere ad altre domande dei fan. Ha confermato il controllo creativo che la Marvel gli ha dato e ha affermato che oltre a specifici punti della trama necessari per l’arco narrativo generale del MCU, ha praticamente piena autonomia per le decisioni creative. Ha anche affermato che mentre scriveva Guardiani della Galassia, aveva una vaga idea di dove voleva che i suoi personaggi finissero in Vol. 3. Soprattutto, Gunn ha finalmente confermato che i Guardiani nel MCU sono, in generale, i Guardiani della galassia di Andromeda, sebbene si muovano, come si vede nel secondo film.

Il fatto che Guardiani della Galassia Vol. 2 sia ambientato in MACS0647-JD fornisce alcuni indizi su dove potrebbero essere diretti i nostri eroi nel terzo episodio. Come confermato da Gunn, gli eroi sono già stati ai margini dell’universo, quindi il pubblico adesso si chiede quale sarà il luogo che in futuro verrà esplorato? Forse si sposteranno ancora più in la, in una qualche parte del cosmo completamente sconosciuta a chi è sulla Terra, e si imbarcheranno in nuove avventure cosmiche. O, forse, il film sarà uno dei quelli che espandono il multiverso.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...