Tramite un tweet James Gunn commenta la cancellazione del Comic-Con di San Diego, evento essenziale per l’industria cinematografica.

Ogni estate tutti noi appassionati di cinema, e non solo, attendiamo con ansia il Comic-Con di San Diego: una mega fiera durante la quale le varie major presentano primi trailer, immagini e poster dei film più attesi di prossima uscita. Fiera che, purtroppo, è stata cancellata a causa dell’emergenza Coronavirus che sta mettendo in ginocchio tutto il mercato della settima arte.

In particolare, James Gunn, che sarebbe dovuto essere presente alla fiera, ha espresso il suo enorme dispiacere per la cancellazione attraverso un tweet.

Il celebre regista dei due volumi sui Guardiani della galassia dei Marvel Studios, ha dichiarato di essere terribilmente dispiaciuto di non poter incontrare tutte quelle persone che da sempre supportano quello che fa, rivelando che troveranno un modo per accontentarci in qualche altro modo.

It's the right thing to do, but I'm still sad to hear about #SDCC being cancelled this year. I'll miss all of you. We as creators, studios, and publishers will have to find ways to make it up to you the fans in other ways. ❤️

— James Gunn (@JamesGunn) April 17, 2020