Per affrontare questo difficile periodo James Gunn consiglia 10 film da vedere in quarantena

Il Coronavirus prima o poi si fermerà, ma per ora quello che possiamo fare e stare a casa ed evitare il più possibile contatti col mondo esterno per evitre un’estensione del contagio. Comprensibile che non sia facile rimanere a casa tutto il giorno tutti i giorni, ma vi invito a cogliere l’occasione per leggere un bel libro, per imparare un nuovo hobby, oppure per recuperare qualche gran film che ancora non avete avuto modo di guardare.

La settimana scorsa vi abbiamo riportato 5 cult movie che dovete assolutamente vedere su Prime Video, ma quest’oggi lasciamo la parola ad uno che sicuramente ne capisce molto di più di cinema: James Gunn.

Il noto regista dei due volumi sui Guardiani della galassia, e del prossimo The Suicide Squad, ha postato su Twitter una lista di dieci film che dovreste vedere in questo periodo di quarantena forzata.

Una lista variegata a dir poco, con perle del cinema orientale quali Madre di Bong Joon-ho e grandi capolavori del cinema come Giù la testa! del’immortale Sergio Leone. 10 titoli consigliati da un grande cinefilo che sicuramente dovete spulciare per distrarvi da questa situazione.

10 GREAT MOVIES YOU LIKELY HAVEN'T SEEN TO STREAM WHILE YOU SELF-QUARANTINE. It's important for the health of our world to practice social distancing as much as possible. In the service of you doing this & in the hopes you will, I’ve come up with this list. #QuarantineAndChill

— James Gunn (@JamesGunn) March 13, 2020