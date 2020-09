James Gunn difende la scelta creativa di cambiare l’etnia dei personaggi rispetto ai fumetti

Mentre il mondo del cinema dei supereroi continua a crescere, Hollywood inizia giustamente a introdurre più personaggi rappresentativi di minoranze, decenni dopo che i film coi mantelli sono diventati l’attrazione principale al botteghino.

Ci sono voluti dieci anni e quasi 20 film coi Marvel Studios prima che lo studio con sede a Burbank presentasse alle masse Black Panther, un film che è diventato uno dei franchise più redditizi per la Casa delle Idee. Anche allora, Kevin Feige e il suo team non hanno assunto una donna per dirigere uno dei film dello studio fino a Captain Marvel, il 21° film rilasciato dallo studio.

Questo è uno dei motivi principali per cui il regista di The Suicide Squad, James Gunn, ha difeso i personaggi dei film la cui etnia viene cambiata.

In un commento su un recente post su Instagram, un fan ha chiesto al regista i suoi pensieri su David Ayer che ha scelto Will Smith come Deadshot in Suicide Squad. Come ha detto il fan, Deadshot – vero nome Floyd Lawton – è bianco nei fumetti ed è apparso come tale anche nell’Arrowverse.

“Di nuovo, è piuttosto semplice: le persone non girano film su supereroi sconosciuti”, ha risposto Gunn al post. “Inoltre, è intrinsecamente discriminatorio pensare che ciò che da spessore a un personaggio sia la sua etnia e non la sua personalità. Che cosa sono, se non esempi di razzismo, le critiche ricevute da David Ayer per aver scelto Will Smith per interpretare Deadshot? E John Watts, per aver scelto Zendaya per il ruolo di Mary Jane, è stato bersagliato con tanta merda per quella scelta rispetto a me per aver reso Drax e Mantis alieni invece che umani in Guardiani della Galassia?”

Come ha detto Gunn, non si tratta del colore della pelle di un personaggio, ma piuttosto dell’atteggiamento e della personalità associati al personaggio. Come dice lui, la personalità di Smith come attore è quasi identica a quella di Lawton nei fumetti.

“Nella maggior parte dei casi, queste sono ottime scelte di casting – Will Smith è molto simile al Floyd dei fumetti, è semplicemente nero. E non è affatto senza motivo – di solito è fatto per riflettere in modo più efficace il nostro mondo insieme allo scegliere il miglior attore per il ruolo, indipendentemente dall’etnia. Se David Ayer avesse pensato che Mark Wahlberg avrebbe dato vita un Deadshot migliore, probabilmente lo avrebbe scelto.”

