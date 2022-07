James Gunn è disposto a tornare a lavorare con Idris Elba: “È solo questione di avere tante ore al giorno libere per farlo”

È passato quasi un anno da quando The Suicide Squad è stato presentato in anteprima, e sebbene alcuni dei personaggi introdotti nel film DC di James Gunn siano già tornati tramite nell show Peacemaker di HBO Max, altri sono rimasti in disparte.

I fan non vedevano l’ora di vedere il ritorno di personaggi del calibro di King Shark, Harley Quinn e Bloodsport, ma finora non c’è stata alcuna indicazione che torneranno.

Come notato da Screen Rant, a Gunn è stato recentemente chiesto quanto sarebbe stato aperto a sviluppare una serie TV di Bloodsport con protagonista Idris Elba, a cui ha risposto semplicemente: “Sono sempre aperto a lavorare di nuovo con Idris (e Bloodsport)”, ha twittato Gunn. “È solo questione di avere tante ore al giorno libere per farlo.”

Qui sotto il tweet:

I’m always open to working with Idris again (and Bloodsport). It’s just a matter of I only have so many hours in the day.

— James Gunn (@JamesGunn) July 14, 2022