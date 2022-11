James Gunn e Peter Safran anticipano i piani per i DC Studios: “Un’opportunità unica per raccontare una grande storia”

L’era di James Gunn e Peter Safran con la loro nuova gestione dei neonati DC Studios è ufficialmente iniziata. E in una riunione giovedì alla Warner Bros. Discovery, i co-CEO e i presidenti sono stati presentati alla società in generale, con Gunn e Safran che hanno delineato i loro piani per la divisione.

Secondo un insider, Safran e Gunn sono stati amorevolmente presentati dal CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, e hanno sottolineato che stanno lavorando a una sorta di Bibbia per un universo DC più coeso, che si estenderà su più unità aziendali nell’arco di un intero decennio.

Dopo l’introduzione, Safran ha dichiarato: “Questa è stata un’opportunità unica per raccontare una grande storia… Una bellissima grande storia attraverso film, giochi, show televisivi, live-action e animazione”.

Gunn, che ha scritto e diretto “The Suicide Squad” la scorsa estate e sta preparando la seconda stagione della serie spin-off di HBO Max, Peacemaker, ha dichiarato: “Amo Superman e amo Batman. Adoro le loro storie. Amo i modi in cui sono uguali e i modi in cui sono completamente diversi!”. Gunn ha poi aggiunto rivolgendosi a Zaslav:

“David, voglio solo dire velocemente che so che stai facendo tutto questo perché anche tu ami questi personaggi, e ami la possibilità e la speranza che rappresentano, e questo ci è stato chiaro dall’inizio. Non avremmo mai accettato se non ti avessimo visto così appassionato, quindi grazie.”

Potrebbe essere utile tenere a mente che Zaslav ha scartato un intero film live action, Batgirl, e ha avviato una serie animata ambientata nel mondo del Batman di Matt Reeves, incentrata sul Pinguino. La serie sulle Lanterne Verdi invece è attualmente alla ricerca di un nuovo partner per lo streaming e molti, se non tutti, i progetti DC prodotti da Abrams sono in un limbo. Su Mastodon, Gunn ha recentemente chiarito che tutti i film DC verranno prodotti sotto l’ombrello dei DC Studios, incluso il seguito del film di Reeves.

Alla fine dell’introduzione, Zaslav ha detto quanto fosse entusiasta di lavorare con Gunn e Safran, per dare vita a questi “personaggi”.

