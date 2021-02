James Gunn e Taika Waititi si sono consultati per lo sviluppo di Thor 4 e Guardiani 3

La produzione di Thor: Love and Thunder è ufficialmente iniziata, e gli appassionati stanno già assaporando la manciata di dettagli che sono venuti fuori da una serie di foto dal set.

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe è che conterrà anche i Guardiani della Galassia, con cui Thor ha preso a collaborare alla fine di Avengers: Endgame. Con i Guardiani che dovrebbero essere i protagonisti sia del loro tanto atteso terzo capitolo, che dello speciale di Natale esclusivo Disney +, hanno iniziato a sorgere domande su come la loro presenza in Love and Thunder condurrà allo sviluppo della trama della serie – e secondo lo scrittore e regista di Guardiani, James Gunn, ci sarà sicuramente una connessione.

Giovedì, Gunn ha twittato che sebbene non avesse “molto input” su Love and Thunder, ha collaborato con il regista e co-sceneggiatore del film, Taika Waititi, nello sviluppo dell’arco narrativo generale dei Guardiani.

Qui sotto il tweet:

Not much, & @TaikaWaititi is doing a great job – the script is amazing. We talked before he started writing it about where the characters are & where they're going & he read the script for Vol 3 & then I read his script & shared my thoughts. — James Gunn (@JamesGunn) February 5, 2021

E questo scambio fra i due registi probabilmente ha portato a quanto segue.

Come sapete, è stato precedentemente confermato che Thor: Love and Thunder utilizzerà il Volume della tecnologia StageCraft per alcune delle sue riprese (il che fa ben sperare visto che il regista Taika Waititi ha precedentemente lavorato con quella tecnologia in ìThe Mandalorian, e ora sappiamo che anche un altro film del MCU la utilizzerà.

In risposta a un tweet che chiedeva se avrebbero usato lo Stagecraft nel suo film, Gunn ha rivelato che Guardiani della Galassia Vol.3 lo userà “un po’ dove ben si adatta”. Il regista ha anche confermato che lo speciale natalizio di Guardiani della Galassia annunciato in precedenza, in sviluppo per Disney +, si collegherà direttamente al terzo film.

Yes, some. where it fits. — James Gunn (@JamesGunn) February 5, 2021

La conferma di Gunn che verrà utilizzato lo Stagecraft in qualche modo per Guardiani della Galassia Vol.3 dà credito a un precedente rapporto che ha rivelato che girerà il film nel Regno Unito nella seconda metà del 2021. Esistono solo quattro postazioni Stagecraft in tutto il mondo, due a Los Angeles (occupati da The Book of Boba Fett e la stagione 3 di The Mandalorian), uno in Australia (attualmente utilizzato da Thor: Love and Thunder) e uno nel Regno Unito.

Uno dei motivi per cui Guardiani della Galassia Vol.3 potrebbe non essere in grado di usare molto lo Stagecraft non è solo una scelta di Gunn, poiché gli show Disney + a tema Star Warfs ne avranno presto bisogno.

Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di del Dio del Tuono con Natalie Portman nel mix, di ritorno nei panni del suo personaggio, Jane Foster, che assumerà il ruolo di Lady Thor per questa puntata. Taika Waititi ritorna alla sedia del regista dopo Thor: Ragnarok del 2017, con Tessa Thompson che dovrebbe tornare come Valchiria.

Bale ha interpretato Bruce Wayne / Batman nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, considerata un punto di riferimento nella produzione di film tratti dai fumetti. L’attore ha evitato i franchise da quando la serie si è conclusa con The Dark Knight Rises del 2012, anche se per un certo periodo ha tentato di ottenere un ruolo per Solo: A Star Wars Story.

Bale è quattro volte candidato all’Oscar ed è attualmente nelle conversazione per la stagione dei premi con Le Mans ’66 della Fox. L’attore ha vinto un Oscar come miglior attore non protagonista per The Fighter del 2010.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema nel 2022.

