James Gunn ha condiviso le foto del cast per celebrare il terzo anniversario di Guardiani della Galassia Vol.2 dei Marvel Studios.

Oggi ricorre il terzo anniversario del film dello scrittore e regista James Gunn, Guardiani della Galassia Vol.2. Mentre molti pensavano che il sequel non sarebbe stato all’altezza del suo predecessore, altri hanno notato come i temi esplorati nel film fossero profondamente personali per loro e tantissimi hanno lodato il Vol 2. come uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe.

Ora, James Gunn ha usato il suo account Instagram ufficiale per celebrare l’occasione condividendo le foto dei membri del cast di Guardiani della Galassia Vol.2. Nella didascalia inclusa nel post, James Gunn ha notato che trova difficile credere che siano trascorsi tre anni da quando Vol. 2 ha debuttato nelle sale.

