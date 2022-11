James Gunn ha confermato i quattro tipi di contenuti che comporranno il nuovo DCU

Il co-CEO di DC Studios, James Gunn, ha confermato i quattro tipi di contenuti che comporranno il nuovo DCU.

Gli sforzi per la ricostruzione della DC cinematografica non sono attivi da nemmeno un mese, eppure alla coppia composta da Gunn e Safran sono state poste innumerevoli domande sui loro piani per il franchise.

Il duo ha presumibilmente messo insieme una “bibbia” per i prossimi otto-dieci anni del DCU. Ma ciò che ha fatto girare la testa ad alcuni sono i rapporti del CEO di WB, David Zaslaz, secondo cui questa “grande storia generale” includerebbe “film, serie tv, giochi, prodotti live-action e d’animazione”. Questo è diverso dal più grande MCU, poiché, a questo punto, i Marvel Studios si concentrano solo su TV e film.

Ora, settimane dopo che il rapporto sui piani del franchise di Gunn e Safran è stato anticipato da Zaslav, uno dei co-CEO dei DC Studios ha parlato di questo piano crossmediale.

Il nuovo co-CEO dei DC Studios, James Gunn, ha rivelato che il nuovo DCU sarà composto da quattro diversi tipi di contenuti, tra cui TV, film, prodotti d’animazione e videogiochi. In una serie di tweet, Gunn ha osservato che “il DCU sarà collegato tra film e TV (e animazione)”. Quando è stato chiesto da un fan se “più programmi TV sui personaggi DC” facessero parte del nuovo piano, il co-CEO dei DC Studios ha risposto con un clamoroso “sì!”

Il regista diventato dirigente dello studio ha anche aggiunto che ci sono piani per “i giochi da collegare anche al DCU”. Per chiarire ulteriormente questi commenti, Gunn ha detto a un utente di Twitter che “alcuni” film d’animazione “saranno canonici per lo sviluppo del DCU”.

Yes, most definitely, the DCU will be connected across film and TV (and animation). https://t.co/IIiqkMJkuW — James Gunn (@JamesGunn) November 27, 2022

Yes. — James Gunn (@JamesGunn) November 27, 2022

Yes, some. — James Gunn (@JamesGunn) November 27, 2022

Seguendo direttamente la sua affermazione sull’animazione, Gunn ha rivelato che questo includerà progetti animati sia in 2D che in 3D. Il regista di Suicide Squad ha osservato che quando si tratta del lato fumetti della DC questo sarà incluso nel DCU appena rinvigorito, e che c’è una “comunicazione molto aperta” in corso con la DC Comics.

“Comunicazione molto aperta. Come tutti sanno, sono un grande fan dei fumetti e spero che tutto ciò che facciamo porterà più persone a leggere queste storie (e viceversa). Ma io e Peter non ci occupiamo dei fumetti, solo di tutto l’intrattenimento DC filmico.”

